Компании ожидают умеренного роста затрат на науку

25 сентября. FINMARKET.RU - Средние и крупныепланируют в ближайшие три года наращивать инвестиции в научные исследования и разработки, вместе с тем увеличение будет более сдержанным по сравнению с текущим периодом, пишет "Коммерсантъ".

Как показал опрос, проведенный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) и РСПП, умеренный рост затрат на науку (менее 10%) до 2027 года прогнозируют более трети компаний - в 2021-2023 годах такие темпы наблюдались в среднем только у четверти (25%) предприятий.

Вместе с тем именно господдержка корпоративныхиграет ключевую роль в расходах компаний на исследования и разработки. За последние три года более половины респондентов (54,4%) уже воспользовались такой помощью, еще 30% планируют это сделать, отмечают аналитики ИСИЭЗ. При этом в наибольшей степени на динамику корпоративных затрат на НИОКР влияют госзакупки НИОКР (75%) и гранты институтов развития (75%).