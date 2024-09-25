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25 сентября 2024 года 09:25
Компании ожидают умеренного роста затрат на науку
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. Михаил Климентьев/ТАСС
25 сентября. FINMARKET.RU - Средние и крупные компании планируют в ближайшие три года наращивать инвестиции в научные исследования и разработки, вместе с тем увеличение будет более сдержанным по сравнению с текущим периодом, пишет "Коммерсантъ". Как показал опрос, проведенный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) и РСПП, умеренный рост затрат на науку (менее 10%) до 2027 года прогнозируют более трети компаний - в 2021-2023 годах такие темпы наблюдались в среднем только у четверти (25%) предприятий. Вместе с тем именно господдержка корпоративных НИОКР играет ключевую роль в расходах компаний на исследования и разработки. За последние три года более половины респондентов (54,4%) уже воспользовались такой помощью, еще 30% планируют это сделать, отмечают аналитики ИСИЭЗ. При этом в наибольшей степени на динамику корпоративных затрат на НИОКР влияют госзакупки НИОКР (75%) и гранты институтов развития (75%).
Опубликовано Финмаркет
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