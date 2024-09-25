За год реклама в российских соцсетях подорожала в 1,5 раза

25 сентября. FINMARKET.RU - В 1-м полугодии т.г. суммарный объем рынка рекламы в России по сравнению с тем же периодом 2023 года вырос вна 28%, составив 400 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).наблюдается уже второй год во всех сегментах - видео- и аудиорекламы, издательского бизнеса, наружной рекламы и в интернет-сервисах.

Стоимость рекламы в российских соцсетях также показала рост в 1,5 раза, рассказала "Известиям" руководитель отдела планирования компании BeSeed Полина Кириллова. Средняя цена ее размещения в соцсетях зависит от многих факторов: количество подписчиков, охват, просмотры и даже категория. Конкуренция между брендами только усиливается и компании будут вынуждены вкладывать больше средств в привлечение внимания аудитории, отметила она.

Как отмечают эксперты, рост стоимости рекламы спровоцировал активный переход блогеров на отечественные площадки после замедления работы YouTube и запрещения на территории РФ Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Их заменили Telegram, VK и Rutube. Эксперты считают, чтона рекламу в отечественных соцсетях будут зависеть от того, насколько активно автор работает над контентом в рамках этих платформ.

"Одним из самых популярных ресурсов сейчас является Telegram - он отличается стремительным ростом. За 1-е полугодие объем рекламных публикаций там составил около 4,5 млрд рублей, а количество рекламодателей - 26,9 тыс. Их количество продолжает расти", - сказала Кириллова.