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25 сентября 2024 года 09:15

За год реклама в российских соцсетях подорожала в 1,5 раза

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Антон Вергун/ТАСС
Антон Вергун/ТАСС
25 сентября. FINMARKET.RU - В 1-м полугодии т.г. суммарный объем рынка рекламы в России по сравнению с тем же периодом 2023 года вырос в РФ на 28%, составив 400 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Рост наблюдается уже второй год во всех сегментах - видео- и аудиорекламы, издательского бизнеса, наружной рекламы и в интернет-сервисах.

Стоимость рекламы в российских соцсетях также показала рост в 1,5 раза, рассказала "Известиям" руководитель отдела планирования компании BeSeed Полина Кириллова. Средняя цена ее размещения в соцсетях зависит от многих факторов: количество подписчиков, охват, просмотры и даже категория. Конкуренция между брендами только усиливается и компании будут вынуждены вкладывать больше средств в привлечение внимания аудитории, отметила она.

Как отмечают эксперты, рост стоимости рекламы спровоцировал активный переход блогеров на отечественные площадки после замедления работы YouTube и запрещения на территории РФ Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Их заменили Telegram, VK и Rutube. Эксперты считают, что цены на рекламу в отечественных соцсетях будут зависеть от того, насколько активно автор работает над контентом в рамках этих платформ.

"Одним из самых популярных ресурсов сейчас является Telegram - он отличается стремительным ростом. За 1-е полугодие объем рекламных публикаций там составил около 4,5 млрд рублей, а количество рекламодателей - 26,9 тыс. Их количество продолжает расти", - сказала Кириллова.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  соцсети,  реклама,  цены,  рост

 
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