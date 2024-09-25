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25 сентября 2024 года 08:30
"Технологии ОФС" увеличат инвестиции в импортозамещение нефтесервисного оборудования
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Егор Алеев/ТАСС
25 сентября. FINMARKET.RU - Нефтесервисная компания "Технологии ОФС", созданная на базе активов подразделения американской Baker Hughes в России, может увеличить инвестиции в импортозамещение нефтесервисного оборудования до 2027 г. на 30% - до 6,5 млрд руб. Об этом сообщил "Ведомостям" представитель компании. Ключевые проекты должны быть запущены в 2025-2026 гг. Ранее "Технологии ОФС" планировали инвестиции к указанному сроку на уровне 5 млрд руб. Актуализированные планы компании предполагают дополнительные денежные вливания в новые мощности по локализации производства оборудования для нефтяной отрасли в Тюменской области, пояснил представитель компании. "Технологии ОФС", по его словам, намерены построить три завода. На одном из них будут выпускать оборудование для наклонно-направленного бурения, включая роторно-управляемые системы (РУС), на втором - комплексы для интеллектуального заканчивания скважин, третьем - ступени установок электроцентробежных насосов. Все перечисленные агрегаты используют для обустройства сложных скважин и откачки нефти из них. По данным Минпромторга, доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли России в 2014-2023 гг. выросла с 43% до 65%. В 2024 г. показатель должен увеличиться до 70%, говорил ранее первый вице-премьер Денис Мантуров. Согласно целевым показателям стратегии развития обрабатывающей промышленности, к 2035 г. доля отечественного оборудования должна достичь 90%.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, компания, инвестиции, нефтесервис, оборудование
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