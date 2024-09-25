"Технологии ОФС" увеличат инвестиции в импортозамещение нефтесервисного оборудования

25 сентября. FINMARKET.RU - Нефтесервисная"Технологии ОФС", созданная на базе активов подразделения американской Baker Hughes в России, может увеличитьв импортозамещение нефтесервисного оборудования до 2027 г. на 30% - до 6,5 млрд руб. Об этом сообщил "Ведомостям" представитель компании. Ключевые проекты должны быть запущены в 2025-2026 гг.

Ранее "Технологии ОФС" планировали инвестиции к указанному сроку на уровне 5 млрд руб. Актуализированные планы компании предполагают дополнительные денежные вливания в новые мощности по локализации производства оборудования для нефтяной отрасли в Тюменской области, пояснил представитель компании.

"Технологии ОФС", по его словам, намерены построить три завода. На одном из них будут выпускатьдля наклонно-направленного бурения, включая роторно-управляемые системы (РУС), на втором - комплексы для интеллектуального заканчивания скважин, третьем - ступени установок электроцентробежных насосов. Все перечисленные агрегаты используют для обустройства сложных скважин и откачки нефти из них.

По данным Минпромторга, доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли России в 2014-2023 гг. выросла с 43% до 65%. В 2024 г. показатель должен увеличиться до 70%, говорил ранее первый вице-премьер Денис Мантуров. Согласно целевым показателям стратегии развития обрабатывающей промышленности, к 2035 г. доля отечественного оборудования должна достичь 90%.