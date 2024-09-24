Почему банки отказываются принимать неидеальные доллары

24 сентября. FINMARKET.RU - Российскиепрактически полностью прекратили покупать у населения долларовую наличность, если она не находится, как они сами выражаются, в идеальном состоянии. На купюре есть хотя бы мельчайшее пятнышко, потертость, помятость или след от воды - кредитная организация откажется ее приобрести, даже если ранее продала ее клиенту. Как поясняют в отделениях банков, причина в том, что сами клиенты не хотят покупать неидеальныепосле массовых отказов в приеме старых и подпорченных банкнот, с которыми россияне столкнулись за рубежом, пишут "Известия"

Граждане начали подходить к покупке валюты для поездок очень тщательно после массовых отказов принимать старые банкноты или банкноты с небольшими дефектами в Турции и Египте. Поэтому если люди не хотят приобретать подпорченные купюры, то и девать их некуда.

"Раньше наши крупные кредитные организации имели прямые договоры с крупнейшими американскими банками. Поэтому могли принимать с комиссией испорченные купюры, вывозить их и обменивать, - пояснил эксперт по наличному обращению Алексей Войлуков. - Естественно, из-за санкций все эти договоры приостановились".

По словам Войлукова, не только у нас, но и во всем мире к долларам теперь такое отношение - старые и ветхие банкноты не примут в магазине, отправят для обмена в банк.

"Отсюда и пошел тренд, что клиенты предпочитают покупать наличные деньги в идеальном состоянии, чтобы не столкнуться с проблемами во время зарубежной поездки", - подчеркнул эксперт.