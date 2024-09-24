С долгами можно разобраться без инициирования банкротства

24 сентября. FINMARKET.RU - До 90% заемщиков, планирующих или уже находящихся в процедуре судебного банкротства, так или иначе прибегают к услугам компаний-посредников, которых зачастую называют раздолжнителями. Об этом рассказал "Ведомостям" директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованного компанией АБК. Однако, по его словам, почти в 100% случаев есть вариант выхода из сложной ситуации с долгами без процедуры банкротства.

За 2023 г. в арбитражные суды граждане подали 396 317 заявлений на банкротство, а годом ранее таких заявлений было на 22% меньше - 324 066, следует из статистики Верховного суда.

Раздолжнители - это организации или частные лица, которые оказывают услуги по решению проблем с просроченными долгами перед банками и МФО. Такие специалисты берут на себя переговоры с кредиторами, оказывают юридическую поддержку, а иногда предлагают выкупить долг заемщика.

Раздолжнители сейчас маскируются под различные юридические компании и рекламируют свои услуги через очень медийных людей, которым все доверяют, рассказывает Кузнецов. Между тем среди раздолжнителей часто встречаются мошенники, которые вводят в заблуждение клиентов, отмечает представитель ВТБ.

Большая опасность раздолжнителей в том, что часто заемщики получают заведомо неверные гарантии или неполную информацию, что усугубляет их положение, отмечает руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова. Нередко заемщики не знают, что с помощью процедуры банкротства можно списать не все долги, отмечает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева.

По опыту Сбербанка, почти во всех сложных случаях с большими долгами можно разобраться без инициирования банкротства, говорит Кузнецов. Отсутствие реальных источников дохода при очень высокой степени закредитованности является единственным случаем, когда банкротство может стать единственной возможной мерой выхода из сложной ситуации, считает он.

В ВТБ также считают, чт: банкротство - это самая крайняя мера. Сам банк предлагает множество вариантов поддержки клиентов, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, - от реструктуризации до прощения пеней, говорит представитель. По его словам, в течение 1-го полугодия 2024 г. ВТБ помог более чем 900 000 клиентов преодолеть финансовые трудности и вернуться в график платежей.

Банкротство - это крайняя мера, к которой стоит прибегать, только когда все другие варианты исчерпаны, согласна с банкирами Ляпунова. В большинстве случаев возможно урегулирование долгов через реструктуризацию, заключение мирового соглашения или предоставление кредитных каникул, перечисляет она.