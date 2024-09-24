Рынок подбора персонала растет ежегодно на 20%

24 сентября. FINMARKET.RU - Российский рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга в 2023 году вырос более чем на 20% и, скорее всего, покажет схожий результат и по итогам этого года, следует из аналитического отчета Российской ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). Возможный рост этого рынка примерно до 500 млрд руб. отражает стремление бизнеса решать нарастающие проблемы обеспечения кадрами на дефицитном рынке труда РФ, пишет "Коммерсант"

Из отчета следует, что при общем объеме рынка в 2023 году в 417 млрд руб. на аутсорсинг бизнес-процессов пришлась его основная часть — 386 млрд руб. Размер сегмента услуг по подбору персонала оценен в 17 млрд руб. По данным отчета, аутсорсинговые услуги распределились следующим образом: