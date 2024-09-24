Общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина в ответ на запрос о том, планируется ли выделять новые средства на госпрограмму. Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога.

льготной ипотеки - это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в том случае, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов. На эти цели Минфин ежегодно выделяет средства из бюджета.

В последний раз новые лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, после изменения ее условий они увеличились на 1 трлн рублей. К 19 сентября у банков осталась возможность выдать таких ссуд в общей сложности на 427 млрд рублей, следует из самой актуальной статистики ДОМ.РФ. Это достаточно много: для сравнения, за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 млрд рублей.

Однако это общая цифра по рынку. Она значительно различается в зависимости от игрока - у большинства крупных банков лимиты почти выбраны. По данным ДОМ.РФ, у "Сбера" они израсходованы на 98% - их осталось только для оформления займов на 52 млрд рублей. Это почти вдвое меньше выдач банка за август.

Альфа-банк полностью израсходовал свои лимиты и даже превысил их на 1,3 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ. Также они на 98,5% использованы у РСХБ и почти полностью закончились у банка "Уралсиб".

Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили "Сбер", РСХБ, "Уралсиб" и Почта Банк. Помимо того, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по этой госпрограмме, до 50,1%.

В Минфине заявили "Известиям", что уже перераспределили лимиты между банками для продолжения выдач по семейной ипотеке.