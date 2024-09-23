Россия застряла в "ловушке предбедности"

23 сентября. FINMARKET.RU - Вфактически побеждена абсолютная, то есть в стране не осталось людей, которым не хватает денег даже на еду, однако экономисты обращают внимание на другую уязвимую категорию – предбедных россиян, доходы которых лишь незначительно превышают порог бедности. Предбедных много, они зачастую заняты в экономике. Сочетание низкой производительности труда с малой его оплатой делает ситуацию с предбедностью хронической и самовоспроизводящейся, пишет "Независимая газета", ссылаясь на экспертов.

Эксперты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем обзоре приходят к выводу, что ключевым ограничителем экономического роста РФ в долгосрочной перспективе будет оставаться не только дефицит кадров, но и сложности с модернизацией рабочих мест.

А постепенное старение населения будет менять численность работающего населения и вымывать качественную рабочую силу.

В результате предстоит наращивать выплаты населению, а возможности экономить на трудовых издержках нет, считают они. Собственно, именно выплаты населению – государственные меры, поддержка семей с детьми – позволили снизить уровень бедности в стране до исторически минимального уровня, подчеркивают ученые.

По данным Росстата, во втором квартале 2024 года численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась до 12,4 млн человек с 14,7 млн человек годом ранее. Таким образом, уровень бедности в РФ снизился до 8,5% с 10,1% годом ранее. Граница бедности составила 15,3 тыс. руб., указывало статведомство. По итогам 2023 года уровень бедности в РФ составил 8,5%, что стало историческим минимумом. Летом в Росстате отчитывались, что в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду.

Однако, продолжают эксперты ЦМАКП, несмотря на победу над абсолютной бедностью в РФ, уровень "предбедности" остается высоким и значительным. Под предбедностью экономисты понимают группу населения, которая по формальному признаку – черте (границе) бедности – не попадает в категорию "бедного населения", однако "навес" дохода сверх этой черты недостаточно высок, и риски перейти в категорию бедного населения, особенно в случае шока, велики.

Эксперты считают, что Россия застряла в "ловушке предбедности". "Если абсолютная бедность (то есть когда «денег не хватает даже на еду" и "денег хватает только на еду") в целом довольно эффективно взята под контроль, то ситуация со следующей группой, "предбедных" – куда сложнее. Она и значительно многочисленнее, и, главное, представлена в значительной мере работающим населением", – подчеркивают в ЦМАКП.

Действительно, если посмотреть данные Росстата по распределению среднедушевых доходов населения, то ежемесячные доходы 8% населения РФ оказываются ниже 14 тыс. руб. А каждый четвертый россиянин получает в месяц сумму в пределах 27–45 тыс. руб. Совокупно в пределах от 14 тыс. руб. до 60 тыс. руб. в месяц получает свыше 60% населения, следовало из данных Росстата. Заметим, средняя же номинальная заработная плата в России по итогам июня этого года превысила 89 тыс. руб.

То есть большая часть населения РФ зарабатывает намного ниже средней зарплаты в стране.

В ЦМАКП считают, что Россия находится в "ловушке дешевого труда", когда труд самих работников слишком дешев, чтобы замещаться роботами, соответственно относительно низкопроизводителен – и от этого дешев. "В России перед кризисом, в 2019 году, было 5 роботов на 10 тыс. занятых в промышленности, притом что среднее в мире количество – 99 роботов на 10 тыс. При этом Китай намерен выйти на уровень развитых стран – 300+ роботов на 10 тыс. занятых", – сообщают исследователи.

В итоге складывается замкнутый круг, когда избыточная занятость приводит к низким зарплатам (чтобы удержать издержки), а это, в свою очередь, ведет к бедности и недопотреблению, рассуждают экономисты.

По мнению экспертов ЦМАКП, сочетание в ряде секторов экономики низкой производительности труда с малой его оплатой делает ситуацию с предбедностью населения самовоспроизводящейся. И решение этой проблемы, по их мнению, должно быть системным. "В его основе, вероятно, параллельное стимулирование повышения производительности труда (как за счет организационных мер, так и модернизации производств) со стимулированием перетока высвобождаемых работников из депрессивных в развивающиеся отрасли и регионы (включая аспекты переобучения, страхования рисков потери работы, развитие рынка труда и дешевого, в том числе арендного, жилья)", – предлагают экономисты.