Прокуроры помогли вернуть гражданам более 6 млрд руб. долгов по зарплате

23 сентября. FINMARKET.RU - По поручению ГенпрокурораИгоря Краснована постоянной основе следят за соблюдением трудовых прав граждан и нарушениями со стороны работодателей. Под пристальным надзором те, кто привык официально не оформлять своих работников и платить им "серую" или даже "черную" зарплату, а еще чаще просто "забывают" платить положенное. Так, было выявлено более 1,2 тыс. работодателей, уклонившихся от заключения трудовых договоров. Однако уже после вмешательства прокуроров они легализовали более 3 тыс. своих работников, пишет "Российская газета"

В этом году по материалам прокурорских проверок в связи с неоплатой труда было возбуждено 410 уголовных дел.

Всего же, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, благодаря принятым мерам уже более 49 тыс. работников в стране выплачено 6,3 млрд рублей долгов по зарплате. При этом в 29 российских регионах прокуроры добились увеличения зарплат, которые были определены работодателем ниже минимально установленного уровня.

Прокуроры также направили 400 исков на сумму 44,5 млн рублей о взыскании пособия по безработице, а также незаконно выплаченных гражданам денег. По материалам проверок возбуждено 13 уголовных дел.

В рамках надзор за деятельностью арбитражных управляющих предприятий-банкротов, которые имеют задолженность по оплате труда, прокуроры вступили в 107 дел о банкротстве.

По инициативе прокуроров за нарушение порядка проведения процедуры банкротства к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ привлечены 52 управляющих. После прокурорского вмешательства организациями-банкротами перед работниками погашено более 792 млн рублей долгов.

Кроме долгов по зарплате под пристальным вниманием прокуратуры находилась и тема безопасности труда на производстве. В итоге более чем на 1 тысячу работодателей была возложена обязанность провести специальную оценку условий труда, заявлено 450 исков о возмещении работникам и членам их семей морального вреда. По фактам халатных действий ответственных лиц предприятий и компаний, из-за которых работники получили травмы, следственными органами возбуждено 53 уголовных дела.

Всего к осени 2024 года прокуроры выявили более 276 тысяч нарушений трудового законодательства. В защиту прав граждан в суды направлено 27 тысяч исков, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 57 тысяч должностных лиц, возбуждено 556 уголовных дел.