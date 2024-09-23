Механизм биржевых торгов ЕАЭС+: с чего начать

23 сентября. FINMARKET.RU - Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев направил вице-премьеру России Александру Новаку предложения по организации биржевой торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишут "Ведомости", ознакомившиеся с письмом.

В документе поясняется, что предложения подготовлены в рамках создания международной биржевой системы индикаторов товарных рынков в развитие соглашений, подписанных на ПМЭФ-2024 в июне этого года между товарными биржами пяти стран – России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и не входящего вУзбекистана. Для биржевой торговли в формате ЕАЭС+ Артемьев предлагает упрощенную процедуру допуска иностранных лиц на биржевые площадки, включая трейдинговые структуры (квалифицированные указанными биржами). Предлагается освободить участников от уплаты НДС, а торговлю вести на приграничных железнодорожных станциях. Ими могут стать, например, Орск – Новый город для Казахстана, Киргизии и Узбекистана, Злынка – для Белоруссии, считает Артемьев.

В письме отмечается, что Россия готова предложить партнерам "широкую линейку" товаров, но первоначально СПбМТСБ предлагает ограничиться нефтепродуктами и нефтехимией. Котирование товаров и расчеты будут производиться в российских рублях, у участников торгов должны быть открыты счета в клиринговой организации НКО ЦК РДК (входит в структуру биржи), пишет Артемьев.

Он также просит Новака поручить Минэнерго, Минэку, Минфину и ФАС проработать вопрос реализации нефтепродуктов и нефтехимической продукции из России в страны ЕАЭС+ только через биржевые

Представители Минфина и ФАС заявили, что ведомства "концептуально поддерживают" развитие биржевой торговли на пространстве ЕАЭС+. В антимонопольной службе добавили, что в целом согласны с предложениями СПбМТСБ, но считают необходимым предусмотреть механизмы для удовлетворения спроса российских потребителей. В Минэнерго и Минэке не ответили на вопросы.

Вопрос биржевой торговли энергоресурсами в рамках ЕАЭС "находится в проработке", при этом общая концепция развития биржевого рынка разработана и одобрена коллегией ЕЭК, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК; наднациональный регулирующий орган ЕАЭС). Этот документ планируется рассмотреть на ближайшем заседании Совета ЕЭК. Особенности биржевой торговли нефтепродуктами планируется согласовать отдельно, добавил собеседник.

Общий перечень товаров для биржевой торговли на рынке ЕАЭС был сформирован ЕЭК еще в августе 2022 г. В него вошли, в частности, газ, нефть, нефтепродукты, электроэнергия, зерно, черные металлы, уголь, минудобрения и др. В ЕЭК тогда отмечали, что считают целесообразным использовать опыт Евросоюза по консолидации бирж отдельных стран в единую площадку – Euronext.