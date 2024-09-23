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23 сентября 2024 года 08:39
Дефицит водителей в РФ продолжает расти
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dpa/ТАСС
23 сентября. FINMARKET.RU - Дефицит водителей в РФ продолжает расти: по итогам января-августа он увеличился более чем на 50% к прошлому году, а предлагаемые зарплаты выросли в полтора раза и превзошли некоторые менеджерские, пишет "Коммерсантъ". В этом году, отмечают участники рынка, дефицит усугубился предшествующим увеличением парков транспортных компаний. При этом объем предъявляемых грузов перестал соответствовать выросшему количеству свободных машин, а ставки снизились, не позволяя обслуживать простой парка при высоких лизинговых платежах. Как отмечает глава Deliver Данил Рудаков, "сейчас уже многие перевозчики работают в убыток, чтобы хоть как-то платить лизинговые платежи". "Если ситуация не изменится, то они будут вынуждены уйти с рынка, что может привести к большому количеству банкротств как среди самих перевозчиков, так и среди обслуживающих сервисов. Рост ставок может произойти только в двух случаях: или вырастет объем перевозок, или сократится число машин, доступных для работы". Последнее более вероятно, учитывая текущие тенденции, предполагает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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