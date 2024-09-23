Как могут изменить условия по IT-ипотеке

23 сентября. FINMARKET.RU - Власти могут поменять параметры IT-ипотеки. Обсуждается возможность разрешить IT-специалистам, которые живут регионах, но работают на московскую компанию, брать льготные жилищные ссуды под 6%, пишут "Известия", ссылаясь на информацию замминистра финансов Ивана Чебескова. По его словам, в целом возможна некоторая донастройка программы, если Минцифры решит, что это поможет более эффективно достичь поставленных целей.

Однако Минфин сейчас консервативно относится к льготным кредитам, подчеркнул Иван Чебесков. Он уточнил: министерство не поддерживает любое расширение программ. Если же предложенные корректировки будут лишь немного изменять параметры или сужать программу, то мы их поддержим, отметил замминистра финансов.

В последний раз правительство изменило условия IT-ипотеки в июле. Программу продлили до 2030 года, однако предельную ставку по ней подняли с 5 до 6% (ее уровень можно снизить за счет банковских и региональных льгот). Кроме того, по IT-ипотеке жилье больше нельзя купить в Москве и Санкт-Петербурге. Аккредитованная IT-компания, в которой работает специалист, тоже должна находиться в регионе. Также максимальная сумма займа теперь не может превышать 9 млн рублей.

После исключения из программы Москвы и Санкт-Петербурга объемы выдач кредитов по IT-ипотеке на банковском рынке кратно упали – с 30 млрд рублей в июле до 1,8 млрд в августе, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В то же время программа была перезапущена только в августе, уточнили "Известиям" в пресс-службе Минцифры. Там добавили: по новым условиям оформить IT-ипотеку могут сотрудники компаний, получающих налоговые льготы. Чтобы банки в этом убедились, организации должны передать согласие на раскрытие налоговой тайны. Количество IT-компаний, предоставивших эти сведения, ежедневно увеличивается, и растет количество человек, которые потенциально могут взять ипотеку. При этом подводить промежуточные результаты программы пока преждевременно. Необходимо дождаться одобрения всех заявок, сообщили в министерстве.

Ранее более половины распределённых средств по ИТ-ипотеке направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге — на эти регионы приходилось 50% выданных ипотек, подчеркнули в Минцифры. После изменений правил выдачи 1 августа фокус программы был перенаправлен на поддержку и сохранение кадров в регионах. При этом IT-специалисты, которые живут в регионах и работают в филиалах IT-компаний Москвы и Санкт-Петербурга, могут оформить льготную ипотеку, добавили в ведомстве.

Однако льгота все-таки перестала учитывать тех сотрудников, которые удаленно работают на столичные организации, а живут в других городах, подчеркнул Дмитрий Грицкевич. При этом крупнейшие IT-компании как раз находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Обсуждаемая донастройка программы была бы справедливой мерой, считает он.