ФНС разъяснит некоторые правила налоговой амнистии

23 сентября. FINMARKET.RU - Налоговики готовят для бизнеса ответы на часто задаваемые вопросы о правилах налоговой амнистии за дробление бизнеса, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Этому предшествовала закрытая встреча, которую около месяца назад представителипри содействии "Опоры России" провели с бизнесом из 40 регионов страны, – на ней обсуждались практические вопросы действия амнистии за дробление, рассказал «Ведомостям» представитель бизнес-объединения. Участников интересовали вопросы толкования отдельных положений и терминов, вошедших в законодательное определение дробления, добавил он.

В июле в Налоговом кодексе (НК) появилось два новых термина: "дробление бизнеса" и "добровольный отказ от дробления". Под дроблением признается "разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов". Чтобы подпасть под действие амнистии, "дробленцы" должны консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСНО). Они будут освобождаться от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022–2024 гг., если налоговые органы по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений. Платить не придется также компаниям, в отношении которых уже начаты проверки и приняты, но не вступили в силу решения о необходимости объединить цепочку компаний или ИП в единый бизнес. Вступившие в силу до 2025 г. решения ФНС отменяться не будут.

Еще одна формулировка, вызвавшая вопросы бизнеса, – "контроль за одними и теми же лицами" (предприятиями и ИП). НК не содержит такого понятия, в нем есть упоминания только о контролирующем лице и взаимосвязанных лицах. Не ясно, какой долей бизнеса необходимо обладать и как именно участвовать в оперативном управлении, чтобы налоговая увидела признаки дробления, отметили участники встречи.

Помимо особенностей толкования отдельных терминов на встрече обсуждались вопросы правоприменения, которые, по мнению бизнеса, нуждаются в официальных разъяснениях ФНС, рассказал "Ведомостям" представитель "Опоры России". Например, компании указали на отсутствие в НК четкого алгоритма уплаты налогов при добровольном отказе от дробления. Участников встречи интересовало, какое из множества лиц, консолидированных в один бизнес, будет обязано уплачивать, зачтутся ли в этом случае уже сделанные платежи и как будет определяться налоговая база, если платить налоги должны будут все участники такой схемы.