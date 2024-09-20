Число трудоспособных россиян достигнет пика к 2030 г., затем начнет сокращаться

20 сентября. FINMARKET.RU - Втрудоспособных граждан достигнет пика к 2030 г. - 87,3 млн человек, а затем начнет сокращаться до 75 млн человек к 2050 г. Снижение числа рабочей силы будет сопровождаться автоматизацией труда и ростом ее производительности. К такому выводу пришли эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в докладе "Российский рынок труда: дисбалансы и перспективы", пишут "Ведомости"

Эксперты сделали прогноз количества занятых в России на горизонте до 2050 г., исходя из двух сценариев: инерционного, предусматривающего ежегодный рост ВВП в пределах 2%, и высокого - при росте ВВП на 3,2%. Согласно первому варианту, численность занятых к 2030 г. составит 68,9 млн человек, а затем, к 2050 г., сократится до 66 млн. Высокий сценарий в 2030 г. предполагает число занятых 69,9 млн человек, но более сильный спад к 2030 г. - 61,7 млн человек.

"Это парадоксально, но получается, что более динамично развивающаяся экономика, возможно, потребует меньшего количества работников", - комментирует директор ИНП РАН Александр Широв. По его оценке, это связано с тем, что из-за высоких темпов роста экономики в ней произойдут более серьезные сдвиги и реализуется потенциал роста производительности труда.

Как отмечают экономисты, за счет развития технологий у роста производительности труда высокий потенциал. Если в последние 10 лет среднегодовые темпы роста показателя составляли 1,4%, то в 2024-2035 гг. он может вырасти до 7% в ряде секторов. Наиболее существенный рост, согласно прогнозу, продемонстрируют сферы финансов и страхования (+6,2%), операции с недвижимостью (+5,4%) и телеком (+4,8%). Несмотря на снижение доли занятости в разрезе по рынку, торговля и ремонт тоже в числе лидеров по росту производительности (+4,1%), тогда как сельское хозяйство по аналогичному показателю ежегодно будет демонстрировать сравнительно низкие темпы (+2,7%).

Самые значительные изменения в структуре занятости ожидаются в сельском хозяйстве (снижение доли занятых с 6,7% в 2019 г. до 5,3% в 2035 г.) и торговле (спад с 19% до 17%), следует из прогноза ИНП РАН. В то же время увеличится число занятых в соцсферах, где заменить ручной труд сложнее. В частности, в здравоохранении доля работников вырастет с 6,2% до 7,6%, в науке - с 2,3% до 3,1%, в образовании - с 7,6% до 8%.

Структурные изменения на рынке труда продиктуют автоматизация, роботизация и цифровизация, отмечает Широв.

Новые рабочие места в процессе технологизации экономики формируются исходя из "принципиально другой" логики по требованию к труду, рассуждает Широв. Вместо рассуждений на тему того, что при дефиците кадров нужно срочно завозить мигрантов, следует подумать прежде всего о том, где, как и почему мы должны людей учить - и чему, считает он.