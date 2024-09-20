Плодородие земель положат на карту

20 сентября. FINMARKET.RU - Минсельхоз планирует создать единую федеральную почвенную карту земель сельхозназначения - пункт об этом предложено вписать в госпрограмму "Земля", действующую с 2022 года, пишет "Коммерсантъ".

Предполагается положить дополнительный слой данных на единую карту-схему таких земель, которую министерство формирует в последние годы. Сейчас она больше ориентирована на количественные, а не качественные характеристики.

По расчетам ведомства, данные о плодородии будут интересны инвесторам и создадут спрос на неиспользуемые сельхозугодья. Пока эффективность вовлечения земель в оборот невысока: при планах к 2030 году вернуть АПК на 13 млн га неиспользуемых земель к концу 2024 года, по оценкам самого Минсельхоза, их площадь составит лишь 2 млн га.