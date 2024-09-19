.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РСПП ждет, что власти учтут предложения бизнеса по отбору проектов и росту финансирования ФИНВ - Шохин
19 сентября 2024 года 10:42
Определены параметры федерального инвествычета
|0
Артем Геодакян/ТАСС
19 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития завершает работу над конструкцией федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) — соответствующий проект правительственного постановления ведомство направило участвовавшим в согласованиях РСПП и "Деловой России", пишет "Коммерсант". Ставку вычета предлагается установить в размере 6% от расходов компаний на инвестиции, воспользоваться им смогут организации из пяти секторов экономики, включая основные — добычу и переработку. Судя по уже последовавшей реакции РСПП, дискуссионным остается предложенный ведомством перечень отраслей и объемы финансирования нового механизма — заложенных на это в бюджете 200 млрд руб., по оценкам представителей крупного бизнеса, будет недостаточно. Инвестиционный вычет должен частично компенсировать бизнесу рост ставки налога на прибыль с 20% до 25% с 1 января 2025 года. Определение его параметров было отложено на осень, когда властям стали бы ясны возможности бюджета на следующий год. Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров полагает, что довольно скромный размер вычета в 6% "обусловлен желанием распространить возможность его применения на относительно широкий круг компаний и не выйти за рамки бюджетных ограничений. При этом, добавляет он, применение ФИНВ будет иметь экономический смысл, если у компании будет право амортизировать ту часть стоимости основного средства, которая не используется для вычета.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, бизнес, инвестиции, вычет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.