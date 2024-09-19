Определены параметры федерального инвествычета

19 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития завершает работу над конструкцией федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) — соответствующий проект правительственного постановления ведомство направило участвовавшим в согласованиях РСПП и "Деловой России", пишет "Коммерсант" . Ставку вычета предлагается установить в размере 6% от расходов компаний на, воспользоваться им смогут организации из пяти секторов экономики, включая основные — добычу и переработку. Судя по уже последовавшей реакции РСПП, дискуссионным остается предложенный ведомством перечень отраслей и объемы финансирования нового механизма — заложенных на это в бюджете 200 млрд руб., по оценкам представителей крупного бизнеса, будет недостаточно.

Инвестиционныйдолжен частично компенсировать бизнесу рост ставки налога на прибыль с 20% до 25% с 1 января 2025 года. Определение его параметров было отложено на осень, когда властям стали бы ясны возможности бюджета на следующий год.

Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров полагает, что довольно скромный размер вычета в 6% "обусловлен желанием распространить возможность его применения на относительно широкий круг компаний и не выйти за рамки бюджетных ограничений. При этом, добавляет он, применение ФИНВ будет иметь экономический смысл, если у компании будет право амортизировать ту часть стоимости основного средства, которая не используется для вычета.