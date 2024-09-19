Работодатели готовы внедрить ПДС в систему корпоративной мотивации

19 сентября. FINMARKET.RU - Почти 80% работодателей готовы выступать в качестве соинвесторов в Программе долгосрочных сбережений (ПДС). Но при этом они надеются получить от государства льготы и ждут принятия поправок Минфина России. Таковы данные опроса, проведенного специально для "Российской газеты" TheHRD.ru - информационно- образовательной платформой по теме управления персоналом.

Почти в четверти компаний уже работают корпоративные пенсионные программы. При этом половина опрошенных руководителей компаний сообщили, что слышали о новой Программе долгосрочных сбережений, а также узнали о ее возможностях. В ходе опроса выяснилось, что по мнению представителей бизнеса, такая программа может быть интересна работникам от 30 до 55 лет.

"Участие работодателей в Программе долгосрочных сбережений откроет новые возможности для бизнеса. Софинансирование взносов работников по ПДС способно помочь в решении назревших кадровых вопросов. Посмотрите, насколько эффективно работают текущие корпоративные пенсионные программы. Их наличие в соцпакете сотрудника - это залог долгосрочного партнерства и хорошая основа для прочных трудовых отношений. Такие программы помогают снизить текучку кадров, повысить мотивацию сотрудников и удерживать в компании высококвалифицированных специалистов", - отмечает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

ПДС также может стать инструментом для повышения эффективности бизнеса в случае, если работодатели будут заинтересованы в софинансировании взносов работников. Необходимо создать для этого соответствующие стимулы и условия - подготовить нормативно-правовую базу и предоставить налоговые льготы, отмечает Беляков.

Депутат Госдумы (Фракция "Единая Россия"), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркивает, что Программа долгосрочных сбережений обещает стать важным инструментом для формирования финансового благосостояния граждан. "Министерство финансов активно разрабатывает поправки к Налоговому кодексу, которые будут касаться льгот для работодателей, подключающих своих сотрудников к этой инициативе. Основное преимущество ПДС заключается в возможности получить государственное софинансирование. В течение первых десяти лет участники программы смогут рассчитывать на поддержку от государства в размере до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, участники ПДС имеют право на налоговый вычет с максимальной суммы в 400 тыс. рублей в год. Важно также отметить защиту средств государством, внесенных в рамках ПДС, которая составляет 2,8 млн рублей. Эти средства могут быть доступны для использования только через 15 лет или по достижении определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - отмечает депутат.