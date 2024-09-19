Минэкономразвития рассчитало курс юаня в макропрогнозе

19 сентября. FINMARKET.RU -впервые включило всоциально-экономического развития России на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца, следует из проекта документа, пишут "Ведомости" . Базовый вариант предполагает, что китайская валюта в этом году подорожает с 12,4 руб. в начале года до 12,6 руб. в декабре (в среднем за год – 12,4 руб.). В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. (в среднем – 13 руб.). Консервативный сценарий Минэка предполагает среднее значение курса китайской валюты в 2024 г. на том же уровне, что и в базовом сценарии.

В следующие два годапродолжит дорожать по отношению к российской валюте: в 2026 г. в среднем до 13,7 руб., в 2027 г. – до 14,4 руб. В консервативном сценарии китайская валюта преодолеет отметку 15 руб. в декабре 2027 г. На закрытие торгов Мосбиржи 18 сентября юань стоил 13 руб. Эту отметку китайская валюта превысила впервые с 18 апреля.

В прошлогодних версиях прогноза социально-экономического развития министерство делало расчет только курсов доллара и евро. Согласно проекту, доллар к концу года в базовом варианте будет стоить 93,8 руб., евро – 102,7 руб. Среднегодовое значение в 2025 г. составит 96,5 и 106,4 руб. соответственно. Сейчас обе эти валюты не торгуются на Мосбирже из-за санкций против группы компаний Мосбиржи, их цена определяется исходя из межбанковских внебиржевых операций. Банк России устанавливает официальное значение курса на следующий день. 19 сентября доллар будет стоить 91,67 руб., евро – 102,04 руб.

Вопрос включения юаня в прогноз скорее идеологический и его присутствие должно уравновешивать упоминание доллара, рассуждает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Он напомнил, что ключевым ориентиром по-прежнему служит американская валюта, именно в ней выражается цена барреля нефти, которая лежит в основе формирования бюджета.

Вопрос ориентира на юань назрел давно, добавляет руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. "Китай - важнейший торговый партнер, и расчеты с ним стали ключевыми", - говорит эксперт.