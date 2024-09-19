В международную ТОР планируют привлечь 20 компаний

19 сентября. FINMARKET.RU - С 2025 по 2039 год статус резидента международной территорию опережающего развития (ТОР) получат 20 компаний. Такие планы содержатся в финансово-экономическом обосновании к законопроектам о запуске этого механизма, сообщили "Известиям" в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ). Также отмечается, что объем инвестиций в проекты за 15 лет составит 30 млрд рублей.

Запуск международнойпланируется в следующем году. Правительственный законопроект о создании такого механизма депутаты поддержали в I чтении. Ожидается, что Госдума примет его в осеннюю сессию, сообщил на ВЭФ-2024 глава комитета нижней палаты по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Где будет международная ТОР - пока неизвестно. Однако президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме говорил, что первая такая зона должна появиться в Приморском крае.

Международная ТОР нужна для привлечения инвестиций, стимулирования инноваций и устойчивого роста в регионах. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ее площадь не может превышать более 20 кв. км, а располагаться на ней могут около 10-20 промышленных предприятий. Все, которые станут работать на этой территории, будут зарегистрированы в РФ и будут являться российскими. Но ожидается, что в них удастся привлечь иностранный капитал.

Предполагается, что для компаний в международной ТОР предусмотрят льготы по налогам и страховым взносам, упрощенный порядок предоставления земельных участков для ведения бизнеса, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Также власти планируют предоставить льготные кредиты и субсидии на строительство инфраструктуры. Впрочем, в финальной версии законопроект может претерпеть правки, отметили в Корпорации развития Дальнего Востока.

Кроме того, в законопроекте устанавливается конфиденциальность сведений об инвесторах международной ТОР в государственных реестрах, уточнили в КРДВ. То есть данные о зарубежном участии засекретят.