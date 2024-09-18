Власти планируют сократить поддержку МСП

18 сентября. FINMARKET.RU - Власти хотят значительно сократить бюджетные расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства. В 2025-2030 годах на федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" власти хотят направить 329,5 млрд рублей из госказны. Это следует из документов правительства к профильному совещанию 3 сентября, пишут "Известия"

Выделяемая сумма на поддержкув ближайшую шестилетку - на 21% меньше, чем объем средств из федбюджета, заложенный в паспорт одноименного нацпроекта на 2019-2024 годы (416,2 млрд).

Согласно документам правительства, основная сумма расходов по федпроекту в 2025-2030 годы придется на льготные инвесткредиты МСП в приоритетных отраслях (включая обрабатывающие производства, IT, гостиницы и общепит) - 238,4 млрд. При этом большая часть этих трат будет направлена на субсидирование займов, взятых до 2025-го (148 млрд), а остальное - на новые выдачи по совмещенной программе.

Сейчас формируется структура федерального проекта, его параметры, включая ресурсное обеспечение, сказали "Известиям" в пресс-службе Минэка. Министерством подготовлены различные сценарии, которые с учетом нынешних бюджетных параметров прорабатываются с Минфином.

Первоначально Минэк запрашивал 600 млрд на федпроект в базовом сценарии и 500 млрд - в консервативном, рассказал президент "Опоры России" Александр Калинин. Но Минфин оценил поддержку МСП вдвое ниже, добавил он. То есть на эти цели из казны будет выделяться по 55 млрд в год, тогда как сейчас сумма составляет около 80 млрд (с учетом средств из региональных бюджетов и внебюджетных источников в общей сумме 66 млрд), подсчитал глава делового объединения.