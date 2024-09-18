Переход на бартер позволит избежать вторичных санкций

18 сентября. FINMARKET.RU - На фоне санкционного давления бартерные сделки могут снова стать будничной практикой российского бизнеса. Такую точку зрения выразили опрошенные "Российской газетой" эксперты.

В условиях беспрецедентного санкционного давления участники внешнеэкономической деятельности вынуждены искать наиболее эффективные и доступные инструменты для проведения экспортно-импортных операций, отметил председатель Санкт-Петербургского отделения "Деловой России" Дмитрий Панов. Среди таких инструментов он назвал создание отдельных независимых от санкций финансовых посредников, проведение трансграничных платежей в криптовалюте и бартерные сделки. По словам эксперта, из-за опасения вторичных санкций бартерная форма расчетов может заинтересовать ряд внешнеторговых партнеров, поскольку этот механизм позволяет исключить банковский комплаенс (систему управления рисками) при осуществлении международных платежей.

В то же время бартерные сделки несут в себе не только выгоду, обратил внимание Панов. В частности, по его словам, они существенно ограничивают контрагентов в выборе ликвидных средств взаиморасчетов, а также сокращают использование национальных валют.

Современные бартерные сделки проходят при помощи специальных клиринговых центров, которые в онлайн-режиме ведут мониторинг потребностей участников внешнеторгового оборота и помогают провести необходимые взаиморасчеты. "Такие сделки возможны с любым дружественным государством, с которымведет активные экспортно-импортные операции -прежде всего это Китай, Индия и другие страны Азии, Турция, страны СНГ, Персидского залива", - полагает Панов.

С точки зрения риска вторичных санкций,является более предпочтительным по сравнению с использованием безналичных форм расчета, отметила и доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. "Из-за отсутствия денежных потоков при бартере недружественные страны не могут отследить внешнеторговых партнеров российских компаний", - пояснила эксперт.

В отношении внешнеторговых сделок Россия-Китай такой инструмент как бартер становится рабочим, чтобы не останавливатьи обеспечивать бесперебойные поставки товара. Об этом "РГ" рассказала советник NSV Consulting Светлана Тихонова.