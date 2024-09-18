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18 сентября 2024 года 09:42
В АКРА предлагают новые инструменты финансирования застройщиков
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Юрий Смитюк/ТАСС
18 сентября. FINMARKET.RU - Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) предлагают использовать вместо проектного финансирования застройщиков другие финансовые инструменты. Это, по их мнению, поддержит строительную отрасль в сложный период, пишет "Российская газета". Как отмечают аналитики, сейчас практически все проекты в сфере жилстроительства осуществляются с привлечением банковского проектного финансирования. По мнению экспертов, целесообразно рассмотреть возможности диверсификации источников финансирования как для застройщиков, так и для их кредиторов. Например, для финансирования проектов или рефинансирования проектно-финансовой задолженности (ПФЗ) могут использоваться инструменты проектного и структурированного финансирования, обеспеченные проектными активами или поступлениями по будущим продажам. Застройщики смогут снизить объем банковского долга или привлечь дополнительное финансирование, выпуская проектные облигации в форме облигаций с залоговым обеспечением с баланса специализированного финансового общества или специализированного общества проектного финансирования. Банки, в свою очередь, могут использовать эти инструменты для высвобождения капитала и рефинансирования собственного кредитного портфеля через уступку прав требования по кредиту или портфелю кредитов специализированному обществу, которое выпустит под них облигации. Преимущество рассматриваемых инструментов заключается в возможности гибкой настройки графика выплат инвесторам в зависимости от коммерческих и рисковых характеристик и показателей конкретного проекта или пула проектов. Преимуществом для инвесторов является обеспеченность и прозрачность условий выпуска, поскольку подобные сделки означают переход непубличных неликвидных активов (кредитов) в публичную плоскость с понятными рисковыми характеристиками, подтверждаемыми кредитными рейтингами. Инструменты проектного и структурированного финансирования могут использоваться и в целях реализации мер господдержки. АКРА полагает, что развитие механизмов проектного и структурированного финансирования не только позволит диверсифицировать источники долгосрочного финансирования строительной отрасли, но и обеспечит перераспределение рисков между банковским, финансовым и государственным секторами, а также будет способствовать преодолению последствий возможной реализации стрессовых сценариев на рынке недвижимости.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, застройщики, финансирование, предложения, АКРА
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