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18 сентября 2024 года 09:21
В РФ могут создать систему подтверждения навыков для разработчиков софта
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Сергей Карпухин/ТАСС
18 сентября. FINMARKET.RU - Правительство намерено создать государственную информсистему подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения (ПО). Ее запуск предусмотрен в рамках нацпроекта "Экономика данных", пишет "Коммерсант". . Система может стать доступна регуляторам, IT-компаниям и самим разработчикам и позволит последним подтверждать там свои навыки, а компаниям быстрее закрывать вакансии. Предполагается, что уже в следующем году системой могут воспользоваться более 20 тыс. специалистов. Представители IT-отрасли видят в системе возможность ускорить подбор кадров. "Резюме не всегда отражает реальное владение навыками специалиста, а система подтверждения компетенций упростит этот процесс, позволив ориентироваться на квалификацию, а не на формальное образование или опыт работы", - считает гендиректор разработчика SETERE Group Олег Ивченков. В 2030 году число специалистов, подтвердивших в системе свои компетенции, возрастет до 250 тыс., сказано в тексте предварительной версии проекта. В целом к 2030 году в России планируют увеличить число кадров в IT на 1,5 млн человек, об этом заявлял глава Минцифры Максут Шадаев в начале сентября.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, софт, разработка
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