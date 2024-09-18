Механизм МТОР будет обладать закрытым реестром

18 сентября. FINMARKET.RU - Механизм международной территории опережающего развития (МТОР) будет обладать закрытым реестром, позволяющим сохранять в тайне соинвесторов. Такое решение снизит риск введения вторичных санкций против них, сообщил "Известиям" вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Закрытый реестр будет запущен со следующего года, проинформировали в Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября призвал правительство и Госдуму ускорить работу над законопроектом, который необходим для запуска на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития.

" Сейчас первое, что нужно, - закончить работу по этому закону. Идет дискуссия по каждому пункту, по каждой возможной предложенной преференции", - заявил изданию Трутнев.

Законопроект о созданиипредусматривает, что статус резидента будет предоставляться инвесторам, планирующим создать на территории Дальневосточного федерального округа производство по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

По сведениям "Известий", уже сейчас вовсю идут различные рабочие совещания, цель которых - высказать субъектам РФ свои предложения по МТОР. Также правительство изучает ожидания со стороны иностранных инвесторов, поскольку речь идет о международных территориях опережающего развития, и предполагает участие иностранного бизнеса.

"Нам важно, чтобы та или иная территория точно состоялась, главное, чтобы она принесла пользу стране. А также принесла технологии, потому что механизм у МТОР намного выгоднее, чем у обычной территории опережающего развития. Там длиннее льготы, есть закрытый реестр", - говорит Трутнев. По словам полпреда, цель закрытого реестра в том, чтобы не показывать соинвесторов публично.

Международные территории опережающего развития нацелены на укрепление российского технологического суверенитета. Акцент делается на высокотехнологичные направления разработок: космос, электронику и микроэлектронику, автомобилестроение, металловедение.