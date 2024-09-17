В РФ растет спрос на склады индивидуального хранения

17 сентября. FINMARKET.RU - К началу осени 2024 года в российских городах-миллионниках число складов для индивидуального хранения выросло на 17%, подсчитал сервис 2ГИС, на который ссылается "Коммерсантъ".

Наибольший прирост числа таких объектов зафиксирован в Екатеринбурге - на 34%, до 71, и в Новосибирске - на 19%, до 43. В Москве и Санкт-Петербурге их количество выросло соответственно на 16%, до 304, и на 13%, до 155. Граждане, купившие квартиры в новостройках, прибегают к self storage для хранения вещей и стройматериалов, пока идет ремонт в их новом жилье, говорит гендиректор Prostor Сергей Журавлев. По словам эксперта, спрос на хранение товаров или оборудования в таком формате начал также расти с увеличением числа индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. Растущий спрос в сочетании с увеличивающейся инфляцией привели к росту цен. По данным "Чек Индекса", в январе-июле 2024 года средний чек на услуги хранения вещей или аренды площадей для хранения вещей вырос на 12% год к году, до 2,7 тыс. рублей в месяц.