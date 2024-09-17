.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Установлен порядок получения страховщиками жизни лицензий УК для проведения операций по программам ДСЖ
АКРА повысило рейтинг "Кировского завода" до BBB(RU), прогноз изменен с "позитивного" на "стабильный"
17 сентября 2024 года 08:36
В РФ растет спрос на склады индивидуального хранения
|0
Александр Щербак/ТАСС
17 сентября. FINMARKET.RU - К началу осени 2024 года в российских городах-миллионниках число складов для индивидуального хранения выросло на 17%, подсчитал сервис 2ГИС, на который ссылается "Коммерсантъ". Наибольший прирост числа таких объектов зафиксирован в Екатеринбурге - на 34%, до 71, и в Новосибирске - на 19%, до 43. В Москве и Санкт-Петербурге их количество выросло соответственно на 16%, до 304, и на 13%, до 155. Граждане, купившие квартиры в новостройках, прибегают к self storage для хранения вещей и стройматериалов, пока идет ремонт в их новом жилье, говорит гендиректор Prostor Сергей Журавлев. По словам эксперта, спрос на хранение товаров или оборудования в таком формате начал также расти с увеличением числа индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. Растущий спрос в сочетании с увеличивающейся инфляцией привели к росту цен. По данным "Чек Индекса", в январе-июле 2024 года средний чек на услуги хранения вещей или аренды площадей для хранения вещей вырос на 12% год к году, до 2,7 тыс. рублей в месяц.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, склады, индивидуальные
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.