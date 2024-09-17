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17 сентября 2024 года 08:24
В России может появиться институт частных кредитных рейтингов
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Максим Чурусов/ТАСС
17 сентября. FINMARKET.RU - Банк России предложил создать институт частных кредитных рейтингов. Предполагается, что эмитенты смогут получать закрытые кредитные рейтинги, которые будут оставаться непубличными. У клиентов, обратившихся за рейтингами, есть несколько причин сделать их частными, пишет "Коммерсантъ". Гендиректор аналитического агентства "Бизнесдром" Павел Самиев указывает, что может произойти в ситуации, кода кредитный рейтинг оказался ниже ожидаемого, и публикация может негативно сказаться на их репутации. Кроме того, по его словам, компания может находиться в ситуации неопределенности и не понимать, "какой рейтинг ей присвоят, в связи с этим она может пройти все процедуры и получить рейтинг, использовав его для самооценки". В АКРА также отмечают, что "рейтингуемое лицо может получить частный кредитный рейтинг для целей взаимодействия с кредиторами". Первый заместитель гендиректора "Эксперт РА" Александр Сараев среди ключевых причин называет "запрос со стороны акционеров на независимую оценку бизнеса".
Опубликовано Финмаркет
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