Растет спрос на маршруты, связывающие города с туристическими регионами

16 сентября. FINMARKET.RU - Российский рынок транспортных услуг демонстрирует сильный рост в продаже авиационных и железнодорожных билетов за последние восемь месяцев. Согласно статистике перевозок "РЖД в цифрах", по итогам января - августа 2024 г. количество пассажирских перевозок увеличилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За эти восемь месяцев было перевезено 844,4 млн российских туристов, за аналогичный период прошлого года транспортными услугами воспользовались 785,6 млн пассажиров. Особенной популярностью пользуются внутренние маршруты, связывающие крупные города с туристическими регионами, пишет "Российская газета" . В РЖД отмечают высокий спрос на поезда, отправляющиеся в направлении Черноморского побережья в летний сезон.

"С мая по август перевезли в сообщении с Югом России более 11,7 млн человек (+4,5% к уровню 2023 года).

Значительный рост продаж билетов наблюдается и в авиационном сообщении. В итоговом отчете группы "Аэрофлот" пассажиропоток за прошедшие восемь месяцев составил 37,2 млн человек, что на 19% больше, чем за такой же период прошлого года. Из этого числа на внутренних авиасообщениях было перевезено 28,8 млн пассажиров (+14% к 2023 году).

По данным крупнейших аэропортов Москвы - Шереметьево, Домодедово и Внуково - наиболее популярными зарубежными направлениями у российских путешественников стали Анталья, Стамбул, Дубай, Пекин, Гуанчжоу, Алма-Ата, Баку, Мале и Ереван. Эти города остаются одними из самых востребованных благодаря удобству перелетов, разнообразию туристических предложений и отсутствию строгих ограничений на въезд.

"Среди внутрироссийских направлений наиболее востребованными были Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Махачкала, Уфа", - отметили в пресс-службе Шереметьево. В Домодедово добавили, что на внутренних авиалиниях аэропорт Сочи также лидирует по популярности: более 24% пассажиров, летавших внутри страны, выбрали курорт в Краснодарском крае.

Одним из ключевых факторов роста продаж авиа- и железнодорожных билетов стал рост внутреннего туризма.