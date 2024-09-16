На проект промышленной робототехники выделят 350 млрд руб.

16 сентября. FINMARKET.RU - Правительство согласовывает федеральный проект промышленной робототехники, на который планируется выделить около 350 млрд руб. до 2030 года. В него войдут субсидии производителям роботов и компаниям, внедряющим машины на производстве, пишет "Коммерсант" . Участники рынка указывают на актуальность проекта — текущий дефицит рабочих в обрабатывающей промышленности уже составляет более 400 тыс. человек,— но обращают внимание на трудность долгосрочного бюджетного планирования в условиях постоянного роста стоимости компонентной базы.

"Таких адресных мер, направленных на стимулирование развития промышленной робототехники и автоматизации, раньше не было. Если федеральный проект заработает в полную силу, то мы действительно кратно увеличим количество установок промышленных роботов при нынешних 1,5 тыс. в год",- говорит исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (объединяет 105 компаний) Ольга Мудрова.

По оценке зампреда правления Консорциума робототехники (объединяет 50 компаний) Виктора Толмачева, на данном этапе бюджета в размере 350 млрд рублей достаточно. Но в процессе реализации плана, беря в расчет прогнозы по росту себестоимости компетентной базы, в том числе на мировом рынке, не исключено обсуждение дополнительного финансирования, считает он.