Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2024 года.

В августе 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности и охватам - Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Т-Банк и Почта банк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 47 927 упоминаний (50 987 в июле). Вторую позицию занял ВТБ - 32 299 упоминаний (30 372 в июле), за ним следует Альфа-Банк - 7 969 упоминаний (9 421 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 7%, уровень заметности Промсвязьбанка вырос на 44,5% по сравнению с июнем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 267 млн (+8%, 247,1 млн в июле). На втором месте - Сбербанк с результатом 260,8 млн, показатель снизился на 10% в сравнении с предыдущим месяцем (288,9 млн). Третью строчку занял Промсвязьбанк, его показатели выросли на 141% - до 203 млн (84,2 млн месяцем ранее).

В августе ключевые инфоповоды в медиаполе Сбербанка были связаны с борьбой с мошенниками. Заместитель председателя правления Станислав Кузнецов рассказал журналистам, что за первые семь месяцев текущего года банк уберег средства своих клиентов в объеме 180 млрд рублей. Также он назвал пять стоп-слов и фраз, которые используют злоумышленники: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС".

Сбербанком был зафиксирован существенный рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. "За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными", - говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники службы кибербезопасности Сбербанка ведут системную работу по выявлению мошеннических номеров, с которых злоумышленники обзванивают россиян.

Также в августе Сбербанк принял решение о повышении процентных ставок по ипотечным кредитам. Это связано с решением Банка России о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов. Как сообщили в пресс-службе банка, минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье составит 20% годовых при условии оформления дополнительных страховок и других программ. Для тех, кто приобретает новостройки, минимальная ставка будет немного выше и составит 20,3%.

В медиаполе ВТБ центральное место заняла публикация финансовых результатов: банк отчитался за 7 месяцев 2024 года по МСФО. Чистая прибыль группы составила 297,9 млрд рублей, снизившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение прибыли банк объясняет наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции.

ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов, запустив ВТБ-счет с новой схемой зачисления процентов - на минимальный остаток. Приветственная ставка в размере 20% годовых будет начисляться на минимальный остаток без дополнительных условий в течение двух календарных месяцев. Открыть счет с такой доходностью может любой клиент, вне зависимости от пакета услуг.

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что во втором полугодии россияне перенаправят порядка 380 млрд рублей из средств, предназначавшихся для первоначального взноса по ипотеке, на вклады и накопительные счета. "Клиенты ВТБ за первое полугодие уже получили в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам более 400 миллиардов рублей. Большую часть средств с закрывающихся вкладов они переразместят на новые депозиты, ставки по которым продолжают расти", - добавил он.

Альфа-банк в августе запустил для физлиц новую опцию, которая позволяет снизить ставку по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ. Такой пункт можно будет включить в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Применение опции доступно один раз на любом сроке кредита. Для этого нужно направить запрос в банк, проводить сделку по рефинансированию не потребуется. "Опция, которую мы запустили, - это не плавающая ставка", - подчеркнул руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-Банка Артем Иванов.

Промсвязьбанк улучшил условия по накопительному счету "Про запас" и вкладу в китайских юанях. По накопительному счету "Про запас" в первые два месяца начисляется максимальный доход 19% годовых на сумму до 3 млн руб. Такую ставку получают клиенты, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тыс. руб. Снимать и пополнять денежные средства по накопительному счету можно без ограничений.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, август 2024 Упоминания в СМИ, июль 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 47 927 50 987 -6,0 2 ВТБ 32 299 30 372 6,3 3 Альфа-Банк 7 969 9 421 -15,4 4 Россельхозбанк 7 266 8 576 -15,3 5 Т-Банк 7 062 7 776 -9,2 6 Промсвязьбанк 6 819 6 656 2,4 7 Газпромбанк 6 105 6 840 -10,7 8 Совкомбанк 4 872 5 533 -11,9 9 МТС Банк 3 599 3 587 0,3 10 ФК Открытие 3 146 2 637 19,3 11 Московский Кредитный Банк 3 106 3 660 -15,1 12 Банк ДОМ.РФ 3 061 3 638 -15,9 13 Почта банк 2 936 3 449 -14,9 14 Банк УРАЛСИБ 2 921 3 441 -15,1 15 Дальневосточный банк 2 028 2 395 -15,3 16 Райффайзенбанк 1 746 2 453 -28,8 17 Росбанк 1 611 2 729 -41,0 18 Банк Синара 1 522 1 069 42,4 19 Ак Барс Банк 1 343 1 000 34,3 20 Новикомбанк 1 336 962 38,9 21 Банк Санкт-Петербург 1 322 1 682 -21,4 22 РНКБ Банк 1 251 1 716 -27,1 23 Примсоцбанк 1 086 454 139,2 24 МСП Банк 1 013 943 7,4 25 ХКФ Банк 994 1 063 -6,5 26 ОТП Банк 904 570 58,6 27 УБРиР 764 793 -3,7 28 Банк Русский Стандарт 718 814 -11,8 29 Банк ЗЕНИТ 690 678 1,8 30 Азиатско-Тихоокеанский Банк 652 790 -17,5 31 Абсолют Банк 561 870 -35,5 32 Кредит Европа Банк 467 274 70,4 33 Алмазэргиэнбанк 437 481 -9,1 34 Банк Левобережный 421 746 -43,6 35 ЮниКредит Банк 400 642 -37,7 36 ВБРР 388 195 99,0 37 Банк "Приморье" 373 499 -25,3 38 Банк ТРАСТ 362 206 75,7 39 Росэксимбанк 353 347 1,7 40 Ренессанс Кредит 350 792 -55,8 41 Кредит Урал Банк 343 141 143,3 42 Банк "Пересвет" 342 260 31,5 43 РосДорБанк 307 250 22,8 44 КБ "Центр-инвест" 302 852 -64,6 45 Банк БКФ 300 314 -4,5 46 Ингосстрах Банк 276 438 -37,0 47 Экспобанк 270 517 -47,8 48 Свой Банк 251 484 -48,1 49 "Локо-Банк" 205 151 35,8 50 Ситибанк 204 288 -29,2

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, август 2024 Индекс заметности, июль 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 7 053 940 8 124 202 -13,2 2 ВТБ 3 573 656 3 859 827 -7,4 3 Промсвязьбанк 1 147 723 794 072 44,5 4 Россельхозбанк 998 312 1 141 801 -12,6 5 Альфа-Банк 902 130 1 300 744 -30,6 6 Совкомбанк 893 789 587 987 52,0 7 Т-Банк 876 694 847 799 3,4 8 Банк УРАЛСИБ 615 689 598 458 2,9 9 Газпромбанк 609 935 609 653 0,0 10 МТС Банк 389 820 313 403 24,4 11 Банк ДОМ.РФ 381 908 584 667 -34,7 12 ФК Открытие 381 349 375 334 1,6 13 Почта банк 373 447 367 063 1,7 14 Росбанк 247 172 332 962 -25,8 15 Банк Синара 244 308 191 230 27,8 16 Райффайзенбанк 239 431 390 145 -38,6 17 Банк Санкт-Петербург 197 446 228 583 -13,6 18 ХКФ Банк 170 658 104 881 62,7 19 РНКБ Банк 161 341 242 754 -33,5 20 МСП Банк 150 944 90 949 66,0 21 Банк Русский Стандарт 106 580 129 233 -17,5 22 Ак Барс Банк 104 629 172 879 -39,5 23 Московский Кредитный Банк 94 708 157 793 -40,0 24 УБРиР 93 088 169 386 -45,0 25 ОТП Банк 73 870 45 576 62,1 26 Банк ТРАСТ 72 684 64 222 13,2 27 Новикомбанк 63 956 56 647 12,9 28 КБ "Центр-инвест" 59 855 92 880 -35,6 29 Свой Банк 59 372 61 058 -2,8 30 Ингосстрах Банк 57 340 28 291 102,7 31 Абсолют Банк 54 726 72 634 -24,7 32 Банк Левобережный 52 767 36 707 43,8 33 НБД-Банк 51 019 61 454 -17,0 34 Росэксимбанк 40 239 71 407 -43,6 35 Дальневосточный банк 39 382 33 002 19,3 36 ЮниКредит Банк 38 739 118 190 -67,2 37 Банк "Кубань Кредит" 38 544 29 205 32,0 38 Челиндбанк 35 806 25 759 39,0 39 Банк ЗЕНИТ 34 863 36 642 -4,9 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 33 003 61 640 -46,5 41 Примсоцбанк 31 136 15 092 106,3 42 Ренессанс Кредит 29 160 25 592 13,9 43 БКС Банк 25 680 27 680 -7,2 44 Банк "Точка" 24 671 20 120 22,6 45 Транскапиталбанк 24 629 33 553 -26,6 46 Агропромкредит 22 721 8 867 156,2 47 Bank of China 21 995 19 374 13,5 48 Ситибанк 21 740 70 167 -69,0 49 Экспобанк 21 698 64 609 -66,4 50 РосДорБанк 21 659 57 587 -62,4

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, август 2024 Охват аудитории, июль 2024 Изменения, % 1 ВТБ 267 052 858 247 125 688 8,1 2 Сбербанк 260 873 747 288 965 187 -9,7 3 Промсвязьбанк 203 040 821 84 290 778 140,9 4 Альфа-Банк 152 848 609 105 525 835 44,8 5 Почта банк 124 677 042 82 490 662 51,1 6 Т-Банк 116 357 127 136 415 369 -14,7 7 Газпромбанк 107 966 219 90 497 251 19,3 8 Совкомбанк 105 538 220 74 938 167 40,8 9 МТС Банк 97 726 378 64 196 748 52,2 10 Россельхозбанк 63 177 374 103 974 579 -39,2 11 Райффайзенбанк 57 965 055 81 810 370 -29,1 12 Росбанк 57 648 126 71 624 988 -19,5 13 ФК Открытие 56 277 814 49 013 968 14,8 14 Банк УРАЛСИБ 47 708 412 39 271 586 21,5 15 Банк ДОМ.РФ 32 986 399 73 818 433 -55,3 16 РНКБ Банк 31 549 017 33 247 253 -5,1 17 Московский Кредитный Банк 29 485 671 57 510 156 -48,7 18 Банк Синара 28 925 261 31 916 819 -9,4 19 МСП Банк 26 505 124 7 541 212 251,5 20 Ак Барс Банк 24 123 892 22 144 874 8,9 21 ХКФ Банк 23 991 906 23 945 592 0,2 22 ОТП Банк 23 936 568 14 345 452 66,9 23 Банк Санкт-Петербург 21 098 960 21 683 969 -2,7 24 Абсолют Банк 20 849 595 28 907 990 -27,9 25 Банк БКФ 20 343 551 13 406 094 51,7 26 Банк ЗЕНИТ 20 135 751 17 098 933 17,8 27 Банк ТРАСТ 19 864 132 14 181 520 40,1 28 АБ "Россия" 19 566 017 49 257 555 -60,3 29 ЮниКредит Банк 18 628 630 49 844 229 -62,6 30 РосДорБанк 17 031 937 13 887 810 22,6 31 Банк Русский Стандарт 16 078 275 26 941 525 -40,3 32 Ситибанк 15 685 954 21 281 526 -26,3 33 Банк "Пересвет" 14 008 864 167 430 8267,0 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 13 637 506 45 389 987 -70,0 35 Bank of China 13 171 357 13 942 919 -5,5 36 УБРиР 12 363 364 16 561 814 -25,4 37 Банк "Точка" 12 329 027 19 205 373 -35,8 38 Ренессанс Кредит 12 321 860 10 911 990 12,9 39 Экспобанк 12 116 919 18 171 389 -33,3 40 Транскапиталбанк 11 475 341 15 463 848 -25,8 41 Росэксимбанк 10 970 027 7 766 390 41,3 42 Банк Левобережный 10 773 502 3 571 924 201,6 43 КБ "Центр-инвест" 10 689 767 6 616 097 61,6 44 Примсоцбанк 10 390 510 17 222 258 -39,7 45 БКС Банк 10 275 587 15 487 157 -33,7 46 Чайна Констракшн 9 773 009 10 330 521 -5,4 47 БМ-Банк 8 805 147 3 621 579 143,1 48 Фора-Банк 8 414 659 5 422 257 55,2 49 Ингосстрах Банк 8 055 633 16 665 057 -51,7 50 "Локо-Банк" 8 045 390 3 692 192 117,9

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Август 2024.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 13.09.2024.

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