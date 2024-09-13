Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2024 года.
В августе 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности и охватам - Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Т-Банк и Почта банк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 47 927 упоминаний (50 987 в июле). Вторую позицию занял ВТБ - 32 299 упоминаний (30 372 в июле), за ним следует Альфа-Банк - 7 969 упоминаний (9 421 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 7%, уровень заметности Промсвязьбанка вырос на 44,5% по сравнению с июнем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 267 млн (+8%, 247,1 млн в июле). На втором месте - Сбербанк с результатом 260,8 млн, показатель снизился на 10% в сравнении с предыдущим месяцем (288,9 млн). Третью строчку занял Промсвязьбанк, его показатели выросли на 141% - до 203 млн (84,2 млн месяцем ранее).
В августе ключевые инфоповоды в медиаполе Сбербанка были связаны с борьбой с мошенниками. Заместитель председателя правления Станислав Кузнецов рассказал журналистам, что за первые семь месяцев текущего года банк уберег средства своих клиентов в объеме 180 млрд рублей. Также он назвал пять стоп-слов и фраз, которые используют злоумышленники: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС".
Сбербанком был зафиксирован существенный рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. "За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными", - говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники службы кибербезопасности Сбербанка ведут системную работу по выявлению мошеннических номеров, с которых злоумышленники обзванивают россиян.
Также в августе Сбербанк принял решение о повышении процентных ставок по ипотечным кредитам. Это связано с решением Банка России о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов. Как сообщили в пресс-службе банка, минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье составит 20% годовых при условии оформления дополнительных страховок и других программ. Для тех, кто приобретает новостройки, минимальная ставка будет немного выше и составит 20,3%.
В медиаполе ВТБ центральное место заняла публикация финансовых результатов: банк отчитался за 7 месяцев 2024 года по МСФО. Чистая прибыль группы составила 297,9 млрд рублей, снизившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение прибыли банк объясняет наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции.
ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов, запустив ВТБ-счет с новой схемой зачисления процентов - на минимальный остаток. Приветственная ставка в размере 20% годовых будет начисляться на минимальный остаток без дополнительных условий в течение двух календарных месяцев. Открыть счет с такой доходностью может любой клиент, вне зависимости от пакета услуг.
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что во втором полугодии россияне перенаправят порядка 380 млрд рублей из средств, предназначавшихся для первоначального взноса по ипотеке, на вклады и накопительные счета. "Клиенты ВТБ за первое полугодие уже получили в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам более 400 миллиардов рублей. Большую часть средств с закрывающихся вкладов они переразместят на новые депозиты, ставки по которым продолжают расти", - добавил он.
Альфа-банк в августе запустил для физлиц новую опцию, которая позволяет снизить ставку по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ. Такой пункт можно будет включить в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Применение опции доступно один раз на любом сроке кредита. Для этого нужно направить запрос в банк, проводить сделку по рефинансированию не потребуется. "Опция, которую мы запустили, - это не плавающая ставка", - подчеркнул руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-Банка Артем Иванов.
Промсвязьбанк улучшил условия по накопительному счету "Про запас" и вкладу в китайских юанях. По накопительному счету "Про запас" в первые два месяца начисляется максимальный доход 19% годовых на сумму до 3 млн руб. Такую ставку получают клиенты, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тыс. руб. Снимать и пополнять денежные средства по накопительному счету можно без ограничений.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, август 2024
|Упоминания в СМИ, июль 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|47 927
|50 987
|-6,0
|2
|ВТБ
|32 299
|30 372
|6,3
|3
|Альфа-Банк
|7 969
|9 421
|-15,4
|4
|Россельхозбанк
|7 266
|8 576
|-15,3
|5
|Т-Банк
|7 062
|7 776
|-9,2
|6
|Промсвязьбанк
|6 819
|6 656
|2,4
|7
|Газпромбанк
|6 105
|6 840
|-10,7
|8
|Совкомбанк
|4 872
|5 533
|-11,9
|9
|МТС Банк
|3 599
|3 587
|0,3
|10
|ФК Открытие
|3 146
|2 637
|19,3
|11
|Московский Кредитный Банк
|3 106
|3 660
|-15,1
|12
|Банк ДОМ.РФ
|3 061
|3 638
|-15,9
|13
|Почта банк
|2 936
|3 449
|-14,9
|14
|Банк УРАЛСИБ
|2 921
|3 441
|-15,1
|15
|Дальневосточный банк
|2 028
|2 395
|-15,3
|16
|Райффайзенбанк
|1 746
|2 453
|-28,8
|17
|Росбанк
|1 611
|2 729
|-41,0
|18
|Банк Синара
|1 522
|1 069
|42,4
|19
|Ак Барс Банк
|1 343
|1 000
|34,3
|20
|Новикомбанк
|1 336
|962
|38,9
|21
|Банк Санкт-Петербург
|1 322
|1 682
|-21,4
|22
|РНКБ Банк
|1 251
|1 716
|-27,1
|23
|Примсоцбанк
|1 086
|454
|139,2
|24
|МСП Банк
|1 013
|943
|7,4
|25
|ХКФ Банк
|994
|1 063
|-6,5
|26
|ОТП Банк
|904
|570
|58,6
|27
|УБРиР
|764
|793
|-3,7
|28
|Банк Русский Стандарт
|718
|814
|-11,8
|29
|Банк ЗЕНИТ
|690
|678
|1,8
|30
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|652
|790
|-17,5
|31
|Абсолют Банк
|561
|870
|-35,5
|32
|Кредит Европа Банк
|467
|274
|70,4
|33
|Алмазэргиэнбанк
|437
|481
|-9,1
|34
|Банк Левобережный
|421
|746
|-43,6
|35
|ЮниКредит Банк
|400
|642
|-37,7
|36
|ВБРР
|388
|195
|99,0
|37
|Банк "Приморье"
|373
|499
|-25,3
|38
|Банк ТРАСТ
|362
|206
|75,7
|39
|Росэксимбанк
|353
|347
|1,7
|40
|Ренессанс Кредит
|350
|792
|-55,8
|41
|Кредит Урал Банк
|343
|141
|143,3
|42
|Банк "Пересвет"
|342
|260
|31,5
|43
|РосДорБанк
|307
|250
|22,8
|44
|КБ "Центр-инвест"
|302
|852
|-64,6
|45
|Банк БКФ
|300
|314
|-4,5
|46
|Ингосстрах Банк
|276
|438
|-37,0
|47
|Экспобанк
|270
|517
|-47,8
|48
|Свой Банк
|251
|484
|-48,1
|49
|"Локо-Банк"
|205
|151
|35,8
|50
|Ситибанк
|204
|288
|-29,2
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, август 2024
|Индекс заметности, июль 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|7 053 940
|8 124 202
|-13,2
|2
|ВТБ
|3 573 656
|3 859 827
|-7,4
|3
|Промсвязьбанк
|1 147 723
|794 072
|44,5
|4
|Россельхозбанк
|998 312
|1 141 801
|-12,6
|5
|Альфа-Банк
|902 130
|1 300 744
|-30,6
|6
|Совкомбанк
|893 789
|587 987
|52,0
|7
|Т-Банк
|876 694
|847 799
|3,4
|8
|Банк УРАЛСИБ
|615 689
|598 458
|2,9
|9
|Газпромбанк
|609 935
|609 653
|0,0
|10
|МТС Банк
|389 820
|313 403
|24,4
|11
|Банк ДОМ.РФ
|381 908
|584 667
|-34,7
|12
|ФК Открытие
|381 349
|375 334
|1,6
|13
|Почта банк
|373 447
|367 063
|1,7
|14
|Росбанк
|247 172
|332 962
|-25,8
|15
|Банк Синара
|244 308
|191 230
|27,8
|16
|Райффайзенбанк
|239 431
|390 145
|-38,6
|17
|Банк Санкт-Петербург
|197 446
|228 583
|-13,6
|18
|ХКФ Банк
|170 658
|104 881
|62,7
|19
|РНКБ Банк
|161 341
|242 754
|-33,5
|20
|МСП Банк
|150 944
|90 949
|66,0
|21
|Банк Русский Стандарт
|106 580
|129 233
|-17,5
|22
|Ак Барс Банк
|104 629
|172 879
|-39,5
|23
|Московский Кредитный Банк
|94 708
|157 793
|-40,0
|24
|УБРиР
|93 088
|169 386
|-45,0
|25
|ОТП Банк
|73 870
|45 576
|62,1
|26
|Банк ТРАСТ
|72 684
|64 222
|13,2
|27
|Новикомбанк
|63 956
|56 647
|12,9
|28
|КБ "Центр-инвест"
|59 855
|92 880
|-35,6
|29
|Свой Банк
|59 372
|61 058
|-2,8
|30
|Ингосстрах Банк
|57 340
|28 291
|102,7
|31
|Абсолют Банк
|54 726
|72 634
|-24,7
|32
|Банк Левобережный
|52 767
|36 707
|43,8
|33
|НБД-Банк
|51 019
|61 454
|-17,0
|34
|Росэксимбанк
|40 239
|71 407
|-43,6
|35
|Дальневосточный банк
|39 382
|33 002
|19,3
|36
|ЮниКредит Банк
|38 739
|118 190
|-67,2
|37
|Банк "Кубань Кредит"
|38 544
|29 205
|32,0
|38
|Челиндбанк
|35 806
|25 759
|39,0
|39
|Банк ЗЕНИТ
|34 863
|36 642
|-4,9
|40
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|33 003
|61 640
|-46,5
|41
|Примсоцбанк
|31 136
|15 092
|106,3
|42
|Ренессанс Кредит
|29 160
|25 592
|13,9
|43
|БКС Банк
|25 680
|27 680
|-7,2
|44
|Банк "Точка"
|24 671
|20 120
|22,6
|45
|Транскапиталбанк
|24 629
|33 553
|-26,6
|46
|Агропромкредит
|22 721
|8 867
|156,2
|47
|Bank of China
|21 995
|19 374
|13,5
|48
|Ситибанк
|21 740
|70 167
|-69,0
|49
|Экспобанк
|21 698
|64 609
|-66,4
|50
|РосДорБанк
|21 659
|57 587
|-62,4
Охват аудитории
|N
|Название
|Охват аудитории, август 2024
|Охват аудитории, июль 2024
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|267 052 858
|247 125 688
|8,1
|2
|Сбербанк
|260 873 747
|288 965 187
|-9,7
|3
|Промсвязьбанк
|203 040 821
|84 290 778
|140,9
|4
|Альфа-Банк
|152 848 609
|105 525 835
|44,8
|5
|Почта банк
|124 677 042
|82 490 662
|51,1
|6
|Т-Банк
|116 357 127
|136 415 369
|-14,7
|7
|Газпромбанк
|107 966 219
|90 497 251
|19,3
|8
|Совкомбанк
|105 538 220
|74 938 167
|40,8
|9
|МТС Банк
|97 726 378
|64 196 748
|52,2
|10
|Россельхозбанк
|63 177 374
|103 974 579
|-39,2
|11
|Райффайзенбанк
|57 965 055
|81 810 370
|-29,1
|12
|Росбанк
|57 648 126
|71 624 988
|-19,5
|13
|ФК Открытие
|56 277 814
|49 013 968
|14,8
|14
|Банк УРАЛСИБ
|47 708 412
|39 271 586
|21,5
|15
|Банк ДОМ.РФ
|32 986 399
|73 818 433
|-55,3
|16
|РНКБ Банк
|31 549 017
|33 247 253
|-5,1
|17
|Московский Кредитный Банк
|29 485 671
|57 510 156
|-48,7
|18
|Банк Синара
|28 925 261
|31 916 819
|-9,4
|19
|МСП Банк
|26 505 124
|7 541 212
|251,5
|20
|Ак Барс Банк
|24 123 892
|22 144 874
|8,9
|21
|ХКФ Банк
|23 991 906
|23 945 592
|0,2
|22
|ОТП Банк
|23 936 568
|14 345 452
|66,9
|23
|Банк Санкт-Петербург
|21 098 960
|21 683 969
|-2,7
|24
|Абсолют Банк
|20 849 595
|28 907 990
|-27,9
|25
|Банк БКФ
|20 343 551
|13 406 094
|51,7
|26
|Банк ЗЕНИТ
|20 135 751
|17 098 933
|17,8
|27
|Банк ТРАСТ
|19 864 132
|14 181 520
|40,1
|28
|АБ "Россия"
|19 566 017
|49 257 555
|-60,3
|29
|ЮниКредит Банк
|18 628 630
|49 844 229
|-62,6
|30
|РосДорБанк
|17 031 937
|13 887 810
|22,6
|31
|Банк Русский Стандарт
|16 078 275
|26 941 525
|-40,3
|32
|Ситибанк
|15 685 954
|21 281 526
|-26,3
|33
|Банк "Пересвет"
|14 008 864
|167 430
|8267,0
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|13 637 506
|45 389 987
|-70,0
|35
|Bank of China
|13 171 357
|13 942 919
|-5,5
|36
|УБРиР
|12 363 364
|16 561 814
|-25,4
|37
|Банк "Точка"
|12 329 027
|19 205 373
|-35,8
|38
|Ренессанс Кредит
|12 321 860
|10 911 990
|12,9
|39
|Экспобанк
|12 116 919
|18 171 389
|-33,3
|40
|Транскапиталбанк
|11 475 341
|15 463 848
|-25,8
|41
|Росэксимбанк
|10 970 027
|7 766 390
|41,3
|42
|Банк Левобережный
|10 773 502
|3 571 924
|201,6
|43
|КБ "Центр-инвест"
|10 689 767
|6 616 097
|61,6
|44
|Примсоцбанк
|10 390 510
|17 222 258
|-39,7
|45
|БКС Банк
|10 275 587
|15 487 157
|-33,7
|46
|Чайна Констракшн
|9 773 009
|10 330 521
|-5,4
|47
|БМ-Банк
|8 805 147
|3 621 579
|143,1
|48
|Фора-Банк
|8 414 659
|5 422 257
|55,2
|49
|Ингосстрах Банк
|8 055 633
|16 665 057
|-51,7
|50
|"Локо-Банк"
|8 045 390
|3 692 192
|117,9
Главные темы публикаций
СКАН
- 1. Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России
- 2. Банк России опубликовал проект "Основных направлений единой государственной ДКП на 2025-2027 годы"
- 3. Банк России разъяснил правила получения кредитных каникул жителям приграничья
- 4. В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки, рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке
- 5. Минцифры: специалисты с IT-ипотекой не должны покидать отрасль более чем на полгода
- 6. Владимир Путин поддержал мораторий на выплату кредитов в приграничье, подвергшемся атакам ВСУ
- 7. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью "Российской газете" рассказал, как повышение ключевой ставки поможет избежать угроз для экономики
- 8. Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку
- 9. Банк России: мошенники во втором квартале украли со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей
- 10. Банк России ужесточил ограничения на кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Август 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 13.09.2024.
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