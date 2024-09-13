Продажи мебели в РФ растут с каждым кварталом

13 сентября. FINMARKET.RU - В России объем продаж мебели растет с каждым кварталом. При этом рынок вернулся к обычным сезонным колебаниям, которые сбили пандемия и волатильность рубля в последние годы, пишет "Российская газета"

В 1-м квартале т.г. объем продаж мебели в России составил 126 млрд рублей, во 2-м квартале, по предварительным данным, - 128 млрд. В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) прогнозируют дальнейший рост: до 151 млрд рублей в 3-м квартале и до 186 млрд рублей в 4-м.

Как отмечают в АМДПР, потребительское поведение в этом году вернулось к обычному сезонному сценарию, который был характерен для 2019 года. Теперь покупатели воспринимают ситуацию в стране как стабилизировавшуюся, что позволяет производителям мебели точнее планировать выпуск продукции и загрузку предприятий в течение года.

Привычный ритм продаж был нарушен в 2020 году из-за пандемии. Тогда объем реализации мебели во 2-м квартале сократился на 44% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Свою роль сыграли самоизоляция, закрытие торговых центров и нарушение логистики. В 3-м квартале 2020 года рынок начал адаптироваться, но новая волна пандемии в конце года снова охладила покупательскую активность, что привело к снижению продаж на 10,5% по сравнению с концом 2019 года.

В 2021 году рынок постепенно возвращался к обычному графику продаж, но волатильность рубля в конце 1-го квартала 2022 года вызвала всплеск покупок на 20% - люди стремились приобрести, покупку которой откладывали несколько лет. В 2023 годув течение года вернулись к привычному ритму, и в 2024 году эта тенденция сохраняется.

Пандемия оказала большее влияние на продажи мебели, чем санкции 2022 года, говорит гендиректор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков. Она привела к резким и повсеместным изменениям в экономике и к другим ограничениям, что вызвало значительное снижение продаж. Тогда как последствия санкций, по его мнению, хоть и создали неопределенность, но не привели к столь масштабным ограничениям.