На негосударственную пенсию перевели почти 100 млрд

13 сентября. FINMARKET.RU - Россияне вложили в негосударственную пенсию почти 100 млрд рублей за полгода — показатели растут рекордными темпами, следует из статистики ЦБ, которую приводят "Известия".

Прирост вложений в НПФ на 50% — рекордный как минимум с 2018-го, когда начала публиковаться статистика. При этом, по данным регулятора, во все исследуемые годы фиксировалось снижение взносов, кроме 2021-го (тогда увеличение было немного ниже уровня 2024-го, +49%).

С начала года россияне заключили более 1 млн договоров по ПДС, сообщили изданию в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов 22 августа. При этом объем привлеченных в программу средств приблизился к 50 млрд рублей. Остальные 44 млрд — приходятся на другие программы НПФ, например, корпоративные.

Но 100 млрд по-прежнему крайне мало в сравнении с обязательной пенсионной системой — за пять месяцев туда отчислено 3,7 трлн, пишут "Известия".

Спрос на добровольныеподскочил благодаря запущенной в этом году программе долгосрочных сбережений, которая позволяет получить софинансирование от государства до 36 тыс. в год. Но в итоге, даже если человек с 30 лет начнет перечислять по 2,5 тыс. в месяц, к выходу на пенсию он будет иметь дополнительно порядка 17–18 тыс. в месяц.