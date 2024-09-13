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13 сентября 2024 года 08:49
На негосударственную пенсию перевели почти 100 млрд
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Александр Рюмин/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - Россияне вложили в негосударственную пенсию почти 100 млрд рублей за полгода — показатели растут рекордными темпами, следует из статистики ЦБ, которую приводят "Известия". Прирост вложений в НПФ на 50% — рекордный как минимум с 2018-го, когда начала публиковаться статистика. При этом, по данным регулятора, во все исследуемые годы фиксировалось снижение взносов, кроме 2021-го (тогда увеличение было немного ниже уровня 2024-го, +49%). С начала года россияне заключили более 1 млн договоров по ПДС, сообщили изданию в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов 22 августа. При этом объем привлеченных в программу средств приблизился к 50 млрд рублей. Остальные 44 млрд — приходятся на другие программы НПФ, например, корпоративные. Но 100 млрд по-прежнему крайне мало в сравнении с обязательной пенсионной системой — за пять месяцев туда отчислено 3,7 трлн, пишут "Известия". Спрос на добровольные накопления подскочил благодаря запущенной в этом году программе долгосрочных сбережений, которая позволяет получить софинансирование от государства до 36 тыс. в год. Но в итоге, даже если человек с 30 лет начнет перечислять по 2,5 тыс. в месяц, к выходу на пенсию он будет иметь дополнительно порядка 17–18 тыс. в месяц.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, пенсии, накопления
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