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13 сентября 2024 года 08:30
Сегмент "кредиток" снизился впервые за пять лет
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Андрей Махонин/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - Август 2024 года оказался провальным для сегмента кредитных карт, пишет "Коммерсантъ". По итогам августа банки выдали физлицам 2,196 млн кредитных карт на общую сумму 288,2 млрд руб. Оба показателя оказались на 5% меньше, чем в июле текущего года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Минувший месяц стал первым августом с 2020 года, когда сегмент показал снижение как в количественном, так и в рублевом выражении, следует из материалов ОКБ. Причем в предыдущие годы рост выдачи кредиток в количественном выражении составлял 6–15%, в денежном — 5–25%. Во многом положительная динамика сегмента определялась сезонным фактором — ростом спроса на эти инструменты на фоне активной подготовки к школе. И если сезонный фактор по-прежнему играет свою роль, то на результаты активности банков явно повлияли регуляторные ужесточения, признают банкиры и эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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