.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
12 сентября 2024 года 10:17
Меры по развитию депрессивных регионов утвердят в октябре
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
12 сентября. FINMARKET.RU - В преддверии перезапуска индивидуальных программ развития (ИПР) десяти наиболее экономически депрессивных российских регионов правительство представило предварительные итоги исполнения этих документов. С 2020 года такими регионами привлечено 111 млрд руб. инвестиций и создано 15 тыс. рабочих мест. В рамках обновленных программ, которые планируется утвердить в октябре, почти все финансирование будет направляться на поддержку экономики — в частности, на снятие инфраструктурных ограничений и создание индустриальных парков. За счет этого власти рассчитывают привлечь в регионы еще 300 млрд руб. инвестиций и создать 18 тыс. рабочих мест, пишет "Коммерсант". Одной из тем совещания президента с членами правительства, прошедшего в среду, стали предварительные итоги выполнения индивидуальных программ развития регионов. Они были запущены в 2020 году для десяти наиболее экономически депрессивных территорий, у которых наихудшие показатели безработицы, среднедушевого дохода жителей и уровня инвестиций в основной капитал: это Адыгея, Алтайский край, Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Псковская и Курганская области. На реализацию ИПР из федерального бюджета регионам на 2020–2024 годы было выделено 50 млрд руб.— по 1 млрд руб. в год на регион.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.