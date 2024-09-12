Меры по развитию депрессивных регионов утвердят в октябре

12 сентября. FINMARKET.RU - В преддверии перезапуска индивидуальных программ развития (ИПР) десяти наиболее экономически депрессивных российских регионов правительство представило предварительные итоги исполнения этих документов. С 2020 года такими регионами привлечено 111 млрд руб. инвестиций и создано 15 тыс. рабочих мест. В рамках обновленных программ, которые планируется утвердить в октябре, почти все финансирование будет направляться на поддержку экономики — в частности, на снятие инфраструктурных ограничений и создание индустриальных парков. За счет этого власти рассчитывают привлечь веще 300 млрд руб. инвестиций и создать 18 тыс. рабочих мест, пишет "Коммерсант"

Одной из тем совещания президента с членами правительства, прошедшего в среду, стали предварительные итоги выполнения индивидуальных программ развития регионов. Они были запущены в 2020 году для десяти наиболее экономически депрессивных территорий, у которых наихудшие показатели безработицы, среднедушевого дохода жителей и уровня инвестиций в основной капитал: это Адыгея, Алтайский край, Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Псковская и Курганская области. На реализацию ИПР из федерального бюджета регионам на 2020–2024 годы было выделено 50 млрд руб.— по 1 млрд руб. в год на регион.