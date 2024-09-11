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11 сентября 2024 года 10:17
Персональным данным подбирают безопасное регулирование
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EPA/TACC
11 сентября. FINMARKET.RU - Ассоциация больших данных (АБД; объединяет "Сбер", "Яндекс", VK и др.) обсуждает со Федеральной службой по техническому экспортному контролю (ФСТЭК) снижение рисков "деобезличивания при обработке персональных данных", следует из отчета о деятельности профильного комитета по защите информации ФСТЭК за август. АБД направила в комитет предложения по созданию предварительных нацстандартов "повышения конфиденциальности" данных. В АБД "Коммерсанту" уточнили, что предлагают закрепить технологии обработки и обмена данными, а также описание каждого класса технологий и подходы к оценке рисков. В АНО "Цифровая экономика" (объединение госорганов и бизнеса по вопросам цифрового регулирования; входят представители Минцифры, "Сбера", "Почты России" и т. д.) объясняют, что обсуждаемые вопросы важны с учетом того, что нормативные правовые акты по методам обезличивания данных должны быть приняты в рамках федерального закона о таких данных, подписанного 8 августа. В Минцифры "Ъ" сообщили, что обезличивание данных в рамках закона полностью исключает возможность установления личности человека. "Благодаря обезличенным данным государство сможет принимать более эффективные решения",- добавили там.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, персданные, обезличивание, предложения
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