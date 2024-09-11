Персональным данным подбирают безопасное регулирование

11 сентября. FINMARKET.RU - Ассоциация больших данных (АБД; объединяет "Сбер", "Яндекс", VK и др.) обсуждает со Федеральной службой по техническому экспортному контролю (ФСТЭК) снижение рисков "деобезличивания при обработке персональных данных", следует из отчета о деятельности профильного комитета по защите информации ФСТЭК за август. АБД направила в комитетпо созданию предварительных нацстандартов "повышения конфиденциальности" данных.

В АБД "Коммерсанту" уточнили, что предлагают закрепить технологии обработки и обмена данными, а также описание каждого класса технологий и подходы к оценке рисков.

В АНО "Цифровая экономика" (объединение госорганов и бизнеса по вопросам цифрового регулирования; входят представители Минцифры, "Сбера", "Почты России" и т. д.) объясняют, что обсуждаемые вопросы важны с учетом того, что нормативные правовые акты по методам обезличивания данных должны быть приняты в рамках федерального закона о таких данных, подписанного 8 августа.

В Минцифры "Ъ" сообщили, чтоданных в рамках закона полностью исключает возможность установления личности человека. "Благодаря обезличенным данным государство сможет принимать более эффективные решения",- добавили там.