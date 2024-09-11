Госстимулирование вдохновляет обработку

11 сентября. FINMARKET.RU - Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) обновил свой краткосрочныйростав 2024 году с 3,6% до 3,9%. Это близко к верхней границе прогноза ЦБ(3,5-4%) и соответствует текущему прогнозу Минэкономики. Главным образом повышение связано с уточнением Росстатом динамики промпроизводства в период с января 2023 по июнь 2024 года, поясняют в институте.

В отличие от ИНП РАН, в Центре конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ не наблюдают резкого ухудшения ситуации в промсекторе в августе, пишет "Коммерсант" . Проанализировав ответы 4,7 тыс. крупных и средних промпредприятий там фиксируют стабилизацию ситуации на уровне июля. В ВШЭ, отмечая замедление темпов роста деловой уверенности в обработке в последние 3 месяца, считают, что его "можно интерпретировать как позитивный маневр в нахождении равновесия между спросом и предложением за счет разумного охлаждения экономики отрасли".

Участники опроса из обрабатывающей промышленности уверенно называют благоприятным текущий предпринимательский климат, оценки которого директорами выглядят лучше, чем в других секторах.