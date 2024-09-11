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11 сентября 2024 года 09:13
Госстимулирование вдохновляет обработку
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Александр Полегенько/ТАСС
11 сентября. FINMARKET.RU - Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) обновил свой краткосрочный прогноз роста ВВП в 2024 году с 3,6% до 3,9%. Это близко к верхней границе прогноза ЦБ РФ (3,5-4%) и соответствует текущему прогнозу Минэкономики. Главным образом повышение связано с уточнением Росстатом динамики промпроизводства в период с января 2023 по июнь 2024 года, поясняют в институте. В отличие от ИНП РАН, в Центре конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ не наблюдают резкого ухудшения ситуации в промсекторе в августе, пишет "Коммерсант". Проанализировав ответы 4,7 тыс. крупных и средних промпредприятий там фиксируют стабилизацию ситуации на уровне июля. В ВШЭ, отмечая замедление темпов роста деловой уверенности в обработке в последние 3 месяца, считают, что его "можно интерпретировать как позитивный маневр в нахождении равновесия между спросом и предложением за счет разумного охлаждения экономики отрасли". Участники опроса из обрабатывающей промышленности уверенно называют благоприятным текущий предпринимательский климат, оценки которого директорами выглядят лучше, чем в других секторах.
Опубликовано Финмаркет
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