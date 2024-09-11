Финразведке могут дать доступ к данным об имуществе без ведома граждан

11 сентября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе граждан без их ведома. Такую инициативу 10 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут "Известия"

Соответствующие поправки предполагается внести в ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", изменения подготовил Росфинмониторинг по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Сейчас владельца недвижимости должны оповещать о лицах, которые получилио его имуществе, отмечается в документах правкомиссии. Людям становится известно о заинтересованности службы, и это создает условия, чтобы они могли скрыть следы преступных деяний или проинформировать соучастников, отмечается в документах. В итоге могут возникнуть трудности с привлечением лиц к ответственности.

Уже сейчас "антиотмывочный" закон устанавливает запрет на информирование третьих лиц о мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, напомнили "Известиям" в Росфинмониторинге. Там подчеркнули, что службе для предоставления информации по запросам следственных и оперативно-разыскных органов могут понадобиться те или иные сведения о недвижимости фигурантов таких запросов, содержащиеся в Росреестре.

"При этом информация может требоваться в том числе для оперативно-розыскных мероприятий по разным преступлениям, не только связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма", - добавили в финразведке.

Сейчас, при поступлении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запроса об объекте "Роскадастр" уведомляет об этом его правообладателя по электронной почте или в СМС (если такие сведения есть у этой организации), пояснили "Известиям" в пресс-службе Росреестра. Также закон о недвижимости предусматривает, что гражданин может запросить информацию о лицах, получивших сведения о его имуществе. Однако есть исключения. Например, правообладателям не сообщают о том, что данные о недвижимости запрашивают оперативно-разыскные органы. Теперь к ним предлагают добавить еще и финразведку. В Росреестре заявили, что поддерживают эти изменения.