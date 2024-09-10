Рынок цифровых активов в РФ вырастет в 5 раз

10 сентября. FINMARKET.RU - В ближайшие годы новый рынок финансовых инструментов - цифровой - вырастет в России как минимум в 5 раз и достигнет триллиона рублей. Как рассказали "Российской газете" эксперты на форуме Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) "Цифровые финансы: новая экономическая реальность", особенно заметно российский рынокрасширился в 2024 году. По данным АКРА, совокупная номинальная стоимость цифровых финактивов за последние 8 месяцев показала почти четырехкратный рост - с 60 до 217 млрд руб. Э

"По нашим прогнозам объем новых выпусков ЦФА достигнет 1 трлн руб. к 2027 году. Совокупный объем в 2025 году ожидается в 600-700 млрд руб.", - говорит руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.

Больше всего на российском рынке сейчас ЦФА, которые выступают прямым аналогом облигаций. Проще говоря, они выпущены, чтобы взять денег взаймы. В связи с этим ЦБ и Минфин обсуждают повышение установленного несколько лет назад лимита на покупку ЦФА в 600 тыс. руб. в год для неквалифицированных участников рынка, то есть простых россиян. Об этом "РГ" рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков и подтвердили в пресс-службе Центробанка. "Мы этот вопрос о лимитах обсуждаем постоянно, как и тему квалификации инвесторов. Думаем над тем, что здесь в регулировании можно подкрутить", - сказал Чебесков.

Удобнее всего использовать ЦФА оказалось, чтобы делать "короткие долги". "Денежные требования составляют 95% всего рынка. Причем это небольшие сроки, менее 4-5% приходится на инструменты сроком обращения более года. Качество таких цифровых активов напрямую определяется кредитоспособностью эмитента", - отметил Искандаров.

Кроме того, много и других вариантов применения ЦФА. Ирынка ЦФА в России внушает "большой оптимизм", убежден глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Мосбиржа играет на рынке важную роль оператора обмена цифровых активов. Как сказал Швецов, цифровые активы имеют потенциал для поддержки российского экспорта-импорта, "и я думаю, что наша экономика будет этим активно пользоваться".

По его словам, вехой для рынка цифровых финансов станет подключение рейтинговых агентств к жизни индустрии. ЦБ РФ, со своей стороны, держит руку на пульсе и иногда применяет свои регуляторные полномочия, добавил зампред Банка России Филипп Габуния.

Одним из самых перспективных направлений отечественных цифровых финансов являются международные платежи, подчеркнул председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Принято законодательное решение о возможности использования ЦФА в международных расчетах. Сейчас идет плотная работа со странами БРИКС по созданию платформы цифровых платежей с опорой на технологию распределенного реестра. Это нужно для обслуживания торговли между странами БРИКС. Думаю, это будет способствовать росту интереса к рынку в целом", - заключил Аксаков.