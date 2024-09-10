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10 сентября 2024 года 08:14
В августе выдача IT-ипотеки сократилась в 17 раз
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Михаил Почуев/ТАСС
10 сентября. FINMARKET.RU - По итогам августа выдачи IT-ипотеки упали в 17 раз - с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей, следует из отчетности корпорации ДОМ.РФ. Тренд на снижение спроса на этот вид ипотеки "Известиям" подтвердили в Абсолют Банке. А в банке "Новиком" уточнили, что число заявок сократилось втрое. Динамика выдачи льготной IT-ипотеки за август в сравнении с июлем не показательна, заявили изданию в Минцифры. Там уверены, что по ней нельзя судить об эффективности программы. - В июле банки еще выдавали предодобренные кредиты по старым правилам. Заявки, поданные на новых условиях в августе, еще находятся на рассмотрении. О результатах говорить преждевременно, - подчеркнули в ведомстве. IT-ипотека кардинально поменялась, и сегмент клиентов, которые подходят под ее условия, существенно сузился, подчеркнули в пресс-службе ВТБ. С 1 августа из госпрограммы исключили Москву и Санкт-Петербург, хотя с начала 2024 года именно на эти регионы приходилось 54% всех выданных займов. Благодаря изменениям программа стала более ориентированной на поддержку IT-сектора в регионах, пояснили "Известиям" в ДОМ.РФ. После корректировки условий ставка по IT-ипотеке выросла с 5% до 6% годовых, а лимит сократился до 9 млн во всех регионах (раньше в городах-миллионниках он достигал 18 млн рублей). Сократилось и число компаний, работники которых могут расчитывать на одобрение заявки по этой госпрограмме (теперь эти отрганизации не только должны иметь соответствующий статус, но и быть получателем налоговых льгот). Кроме того, заемщик должен работать в IT-организации весь срок действия кредита - иначе ставку могут поднять до рыночной.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, IT-ипотека, динамика
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