На московском рынке недвижимости растет активность региональных девелоперов

9 сентября. FINMARKET.RU - В 1-м полугодии 2024 г.потратили на покупку земельных участков под жилье в Москве 127,7 млрд руб. Причем, как следует из отчета консалтинговой компании NF Group, 39% этой суммы вложили региональные игроки. Это самый высокий показатель минимум за 5 лет, считают в NF Group. Еще два консультанта называют эту долю рекордной за всю историю рынка, пишут "Ведомости" . По итогам прошлого года на региональных застройщиков приходилось лишь 20% всех инвестиций в участки под жилье, говорится в отчете. Годом ранее доля таких вложений составляла 28%, в 2021 г. - 22%, в 2020 г. - 18%.

Наибольшую активность в российской столице проявляют девелоперы из Тюменской области, сказано в отчете NF Group. С 2020 г. они потратили здесь 57 млрд руб., что составляет 33% от всех вложений. Второе место занимают игроки из Санкт-Петербурга. Они за последние 4 года инвестировали в российскую столицу 55,3 млрд руб. (30%). Замыкают тройку застройщики из Башкирии. На них пришлось 12,8% от всех вложений в столичный рынок жилья, или 21,8 млрд руб. Таким образом, совокупные инвестиции со стороны региональных игроков с начала 2020 г. составили 170,3 млрд руб.

Спрос на жилье в Москве гораздо выше, чем в других городах, поэтому на фоне текущей экономической ситуации застройщикам из других городов выгоднее работать именно в российской столице, объясняют эксперты. По их словам, это стало особенно актуально после отмены программы льготной ипотеки летом этого года, которая стимулировала продажи квартир по всей стране. Кроме того, как утверждает директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев, региональных девелоперов также привлекает более высокая маржинальность московских проектов.

Опрошенные региональные девелоперы подтверждают растущий интерес к столичному рынку.

По итогам всего 2024 года инвестиции в девелоперские площадки в столице могут составить 197,5 млрд руб., по данным NF Group.