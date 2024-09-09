Поступления в бюджет от НДФЛ подскочили на треть

9 сентября. FINMARKET.RU - В этом годубюджета от налога на доходы физлиц (НДФЛ) растут опережающими темпами. Так, за 5 месяцев года они увеличились на 35% - до 2,6 трлн рублей, следует из наиболее свежей статистики ФНС, пишут "Известия" . Речь идет о поступлениях в консолидированный

Основная частьидет в региональные и местные бюджеты (по месту регистрации компании), а на федеральный уровень поступает лишь "налог на богатых" - тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год и платит в казну 15% с превышения этого порога (именно оно идет на федеральный уровень). За январь-май эта сумма составила всего 57 млрд рублей.

За аналогичный период прошлого года все поступления по НДФЛ были на уровне 1,9 трлн, показав снижение на 1%.

Рост поступлений по НДФЛ за 5 месяцев т.г. - наиболее быстрый по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет (ФНС ведет статистику с 2017 года). Самый близкий к этому значению показатель был в 2021 г. Тогда доходы бюджета от НДФЛ поднялись на 18% (по сравнению с пандемийным 2020 г.), до 1,7 трлн рублей.

Положительная динамика поступлений складывается как за счет роста фонда заработной платы, так и за счет увеличения объема выплат дивидендов, премиальных выплат и изменения порядка уплаты НДФЛ, пояснили "Известиям" в пресс-службе ФНС. С 2024 года все юрлица и ИП должны платить этот сбор за работников два раза в месяц.

"Рост поступлений по НДФЛ связан с увеличением налоговой базы, а также с особенностями поступлений в начале 2023 года", - сказали "Известиям" в Минфине. Там добавили: по итогам года в части федерального бюджета поступления ожидаются в рамках целевых параметров.