В РФ могут создать сеть плавучих заправок

9 сентября. FINMARKET.RU - В России могут создать сеть плавучих заправок для маломерных судов — мера обсуждалась на совещании замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова, следует из протокола, с которым ознакомились " Известия ". Инициатива изучается ведомством в рамках проработки развития туризма, пояснил редакции источник в госорганах.

Ранее власти сообщали, что к 2030 году впланируется увеличить пассажирооборот на реках до 19 млн человек. В 2022-м этот показатель составил 9,1 млн человек, указывали в Минтрансе.

"Развитие сети заправок, в том числе плавучих, — это необходимость в условиях развития внутреннего туризма. Речной транспорт всегда был самым дешевым и для перевозки пассажиров, и для перевозки грузов. Необходимость развития инфраструктуры на водных путях существует. Можно только приветствовать решение правительства проработать указанный вопрос. К сожалению, данная инфраструктура сейчас не упорядочена: нет единых реестров и маршрутов. Поэтому нужно сначала четко оценить логистику и определить точки, где необходимы плавучие АЗС", — пояснил «Известиям» зампред экспертного совета всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов.

"Развитие внутреннего туризма даст дополнительный импульс к росту речных пассажирских перевозок. Планируется, что российские верфи в 2024 году выпустят 74 гражданских судна. Реализация подобных планов должна сопровождаться и развитием заправочной инфраструктуры. Такая система в России существует много десятилетий и речной бункеровкой занимаются в том числе и ведущие отечественные вертикально-интегрированные нефтяные компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Лукойл"). Объем реализации бункерного топлива на внутренних водных путях России составляет примерно 600 тыс. т в год", — заявил "Известиям"» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов.