В КНР отдельные банки ввели территориальные ограничения для партнеров российского бизнеса

9 сентября. FINMARKET.RU - Отдельные китайскиеввели территориальныена открытие счетов локальным поставщикам, которые работают с российскими импортерами. Они не позволяют китайцам открывать счета, если поставщик пытается сделать это за пределами провинции, в которой он ведет свою основную деятельность, рассказали "Ведомостям" 5 источников из числа импортеров и посредников.

Такие случаи становятся все более частыми, знает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Но оценить масштаб явления, по его словам, затруднительно, так как отсутствуют официальные данные, также инциденты могут зависеть от позиции конкретных банков или провинциальных властей.

Банкиры могут не отказывать официально, а предлагать ждать открытия счета 6 месяцев, а потом еще столько же, что неприемлемо для любой компании, говорит поставщик одного из импортеров..

Отказывая в открытии счета компаниям из других провинций, китайские банки перестраховываются, чтобы не подпасть под вторичные санкции Запада, считает управляющий партнер юрфирмы FTL Advisers Наталья Пацева. Она советует импортерам отслеживать все потенциально санкционные аспекты, чтобы можно было оперативно среагировать и в ситуации повышенного риска не сделать платеж, который может застрять на неопределенный срок.

Территориальные ограничения еще больше осложняют расчеты российского бизнеса с китайским, поскольку на фоне регулярных отказов банков в проведении платежей поставщики извынуждены часто открывать новые счета в тех кредитных организациях, которые продолжают принимать деньги из России, рассуждает Пацева. Постоянный поиск новых банков увеличивает транзакционные издержки и задерживает платежи, дотмечают эксперты.

По словам Гусева, введение ограничений на открытие счетов для китайских компаний, работающих с российскими партнерами, можно рассматривать как часть тенденции ужесточения банковского регулирования в Китае, в частности требований к комплаенсу и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Территориальные ограничения, по его мнению, могут быть частью стратегии китайского правительства по усилению контроля над экономикой, в частности за оттоком капитала, и защите национальных интересов.

Ограничение на открытие счетов для китайских поставщиков является серьезным вызовом для российско-китайской торговли, считает Гусев.