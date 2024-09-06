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06 сентября 2024 года 10:46
Плановые проверок бизнеса могут заменить профилактическими визитами
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IMAGO/ТАСС
6 сентября. FINMARKET.RU - Правительство РФ прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе встречи с бизнесом в рамках ВЭФ-2024. "Это коснется всех объектов контроля, не относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков", - приводит его слова пресс-служба правительства РФ. По итогам профилактических визитов в случае выявления нарушений предприниматель получает не штраф, а консультацию и предписание об их устранении. По словам Григоренко, инструмент профилактических визитов зарекомендовал себя во время действующего в стране моратория на проверки. В первом полугодии 2024 года их количество увеличилось почти на 50 тыс. в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составило 570 тыс. визитов. Кроме того, Григоренко поддержал предложение представителей дальневосточного бизнеса о создании публичного механизма расчета категории риска. По его словам, понятный и общедоступный инструмент позволит предпринимателям анализировать показатели присвоенной категории и работать над их улучшением. "Важно, чтобы бизнес понимал, почему он отнесен к той или иной категории риска. У отдельных органов уже есть работающие "калькуляторы" - например, МЧС по пожарному надзору или Роструда по трудовому. Удобный и понятный сервис должен появиться у всех", - сказал Григоренко.
Опубликовано Финмаркет
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