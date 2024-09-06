За 8 месяцев доходы бюджета РФ выросли на 35,5%, расходы - на 22,2%

6 сентября. FINMARKET.RU - Федеральныйв январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 331,4 млрд рублей, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

По отношению к ВВП размер дефицита составил 0,2%. Поправками в закон о бюджетев этом году предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

За 7 месяцев, по уточненным данным министерства, бюджет был исполнен с дефицитом 1,098 трлн рублей (предварительная оценка Минфина составляла 1,362 трлн рублей). Таким образом, в августе предварительно наблюдался профицит в размере 767 млрд рублей.

за 8 месяцев были на уровне 23 трлн 28,9 рублей,- 23 трлн 360,4 рублей.

Ненефтегазовый дефицит составил 7,887 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы в январе-августе были на уровне 7,555 трлн рублей, ненефтегазовые - 15,474 трлн рублей.

В 1-м полугодии, по уточненной оценке Минфина, дефицит составил 602,4 млрд рублей (была учтена информация о суммах, подлежащих зачету в счет налогов и сборов, зачисляемых в федеральный бюджет, в рамках механизма ЕНС). Таким образом в июле дефицит был в размере 496 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина, за 8 месяцев текущего года на 35,5% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-августа выросли на 15,5% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

В целом объем и траектория поступления крупнейших не нефтегазовых налогов по итогам января-августа свидетельствуют о некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечает Минфин.

Нефтегазовые доходы превысили показатель аналогичного периода предыдущего года на 56,2% преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем. Базовые нефтегазовые доходы были на уровне 6,648 трлн рублей.

Расходы выросли по сравнению с январем-августом прошлого года на 22,2%.