В торговых центрах Москвы практически не осталось свободных крупных помещений

6 сентября. FINMARKET.RU - В Москве доля свободных помещений площадью более 1000 кв. м в торговых центрах, по данным на конец 1-го полугодия 2024 г., составила 2%. Об этом говорится в отчете компании CORE.XP. Как пишут "Ведомости" , такие же данные приводят еще два консультанта, которые уверяют, что это рекордно низкий показатель минимум за последние 5 лет. Представитель CORE.XP указывает, что на конец 2022 г. вакантными оставалось до 7% помещений площадью более 1000 кв. м. Впрочем, в некоторых торговых центрах, например тех, которые только вышли на рынок в это время, пустовало до 20-25% площадей, добавляют два консультанта.

После ухода из России крупных международных сетей российские игроки стали активно занимать освободившиеся блоки, объясняют опрошенные газетой эксперты. Значительная часть западных брендов (H&M, Uniqlo, IKEA City, Jysk, Zara и проч.) как раз и занимали помещения от 1000 кв. м, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, пришедшие им на смену отечественные игроки, которые ранее предпочитали снимать небольшие, быстро адаптировались под этот формат. Среди таких игроков Люлин называет Gloria Jeans, BeFree, Love Republic и Zarina. Именно они последние два года резко прибавили в развитии, заняв практически все пустующие крупные помещения, констатирует эксперт.

По словам представителя Gloria Jeans, в московских торговых центрах наблюдается дефицит крупных блоков. Усугубляет ситуацию с нехваткой крупноформатных помещений и отсутствие нового предложения на рынке торговой недвижимости, говорят эксперты.

С учетом того что отечественные сети не планируют останавливать свою экспансию, торговые центры ждет конкуренция за крупноформатные помещения, а это приведет как к снижению доли вакантных площадей, так и к росту аренды, которая до этого индексировалась ниже уровня инфляции или не индексировалась вовсе, прогнозирует Люлин.