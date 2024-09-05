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05 сентября 2024 года 10:15
За полгода в РФ утекло в сеть около 1 млрд строк персональных данных
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dpa/ТАСС
5 сентября. FINMARKET.RU - За первое полугодие 2024 года в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных (ПД), что на 33,8% больше, чем в первом полугодии 2023 года, говорится в очете InfoWatch, на который ссылаются "Ведомости". При этом увеличилось и количество зарегистрированных инцидентов: с начала года специалисты выявили 415 случаев утечек ПД, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было выявлено 377 подобных случаев. Доля утечек из малых и средних компаний действительно растет, подтверждают представители Positive Technologies и "Инфосистемы джет". "Крупные компании уже научились защищаться, и уловом хакеров становятся небольшие проекты, ограниченно инвестирующие в информационную безопасность", - отмечает руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина. Помимо этого, возросло количество утечек в муниципальных органах власти и организациях, говорит руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.
Опубликовано Финмаркет
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