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05 сентября 2024 года 09:20
Владельцы сайтов массово проходят идентификацию
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
5 сентября. FINMARKET.RU - Владельцы сайтов массово проходят идентификацию на "Госуслугах" по банковской карте и номеру мобильного. В регистраторе доменов Ru-center отметились уже 95% пользователей, в "Рег.ру" — 98%. Владельцы сайтов обязаны проходить идентификацию в связи с обновлением закона "Об информации". Тех, кто этого не сделает, отключат от хостингов, пишут "Известия". Эксперты полагают, что теперь можно ожидать резкого падения числа мошенничеств с фишингом, ведь социальная инженерия остается методом атаки номер один на частных лиц в России. По данным компании, Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) не приводит к дополнительным затратам провайдера, а выданное согласие пользователей позволяет регулярно актуализировать данные. В то же время примерно в 5% случаев выявляется несовпадение информации по одному и тому же клиенту в информации, поданной в компанию-регистратора, и переданных от "Госуслуг".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, сайты, идентификация
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