5 сентября. FINMARKET.RU - Владельцы сайтов массово проходят идентификацию на "Госуслугах" по банковской карте и номеру мобильного. В регистраторе доменов Ru-center отметились уже 95% пользователей, в "Рег.ру" — 98%. Владельцы сайтов обязаны проходить идентификацию в связи с обновлением закона "Об информации". Тех, кто этого не сделает, отключат от хостингов, пишут "Известия".

Эксперты полагают, что теперь можно ожидать резкого падения числа мошенничеств с фишингом, ведь социальная инженерия остается методом атаки номер один на частных лиц в России.

По данным компании, Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) не приводит к дополнительным затратам провайдера, а выданное согласие пользователей позволяет регулярно актуализировать данные. В то же время примерно в 5% случаев выявляется несовпадение информации по одному и тому же клиенту в информации, поданной в компанию-регистратора, и переданных от "Госуслуг".