Банкиры хотят отрегулировать рынок рассрочки

5 сентября. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России предложила скорректировать законопроект по регулированию рынка рассрочки (BNPL), который находится на рассмотрении в Госдуме, пишет "Коммерсантъ".

Банкиры подчеркивают, что в текущем виде нормы регулирования могут сделать его невыгодным как для потребителей, так и для продавцов товаров и услуг. В Банке России подчеркнули, что во многих случаях, по сути, замещает кредит, однако "неконтролируемые выплаты по договорам рассрочки создают угрозу не только закредитованности граждан, но и стабильности для финансовой системы в целом". Поэтому в ЦБ считают, что необходимо устранить "регуляторный арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием" и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, "на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит".