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05 сентября 2024 года 09:06

Банкиры хотят отрегулировать рынок рассрочки

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Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
5 сентября. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России предложила скорректировать законопроект по регулированию рынка рассрочки (BNPL), который находится на рассмотрении в Госдуме, пишет "Коммерсантъ".

Банкиры подчеркивают, что в текущем виде нормы регулирования могут сделать его невыгодным как для потребителей, так и для продавцов товаров и услуг. В Банке России подчеркнули, что во многих случаях рассрочка, по сути, замещает кредит, однако "неконтролируемые выплаты по договорам рассрочки создают угрозу не только закредитованности граждан, но и стабильности для финансовой системы в целом". Поэтому в ЦБ считают, что необходимо устранить "регуляторный арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием" и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, "на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  банки,  рассрочка,  сервис

 
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