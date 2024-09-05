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05 сентября 2024 года 09:06
Банкиры хотят отрегулировать рынок рассрочки
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Александр Рюмин/ТАСС
5 сентября. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России предложила скорректировать законопроект по регулированию рынка рассрочки (BNPL), который находится на рассмотрении в Госдуме, пишет "Коммерсантъ". Банкиры подчеркивают, что в текущем виде нормы регулирования могут сделать его невыгодным как для потребителей, так и для продавцов товаров и услуг. В Банке России подчеркнули, что во многих случаях рассрочка, по сути, замещает кредит, однако "неконтролируемые выплаты по договорам рассрочки создают угрозу не только закредитованности граждан, но и стабильности для финансовой системы в целом". Поэтому в ЦБ считают, что необходимо устранить "регуляторный арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием" и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, "на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит".
Опубликовано Финмаркет
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