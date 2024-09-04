На денежном рынке отмечается дефицит юаня

4 сентября. FINMARKET.RU - В августе объемы торгов юанем на Московской бирже достигли 2,2 трлн руб., превысив показатель предшествующего месяца на 16%. Вместе с тем на денежном рынке по-прежнему отмечается дефицит китайской валюты, что привело к росту ставок репо до 60% годовых, пишет "Коммерсант" . В таких условиях операции Банка России по предоставлению ликвидности в юанях из разряда временной поддержки перешли в разряд операций постоянного действия. Участники рынка связывают такую ситуацию с высокой фрагментацией валютного рынка и ожидают ее разрешения не ранее конца этого года.

По мнению директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, "биржевая" аномалия усугубляется отсутствием механизма овернайт свопов с работающими в России китайскими банками. В таких условиях валютный своп с ЦБ ранее рассматривался как инструмент временной поддержки, но в силу актуальной специфики он может перейти в разряд операций постоянного действия. В связи с этим, по мнению начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, сложно ожидать, что рубль может продемонстрировать уверенное укрепление к юаню. По его оценке, в ближайшие месяцы курс китайской валюты может плавно подниматься до 12,8-13,3 рублей/CNY.