Морская доставка из Китая во Владивосток подорожала в 2 раза

4 сентября. FINMARKET.RU - Стоимость морской доставки из Китая в порт Владивосток в августе подскочила более чем в два раза по сравнению с маем, до $2,5-3 тыс. за контейнер типа 20 DC и $4-4,5 за контейнер 40 DC/HC. Об этом рассказал "Известиям" президент ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов. При этом, по его словам, среднее время ожидания порожнего контейнера и свободного места на судне выросло до 2,5 недель.

На фоне трудностей с морскими перевозками цена на доставку ж/д транспортом из КНР в РФ в августе поднялась на 31%, до $7,5-8 тыс. за контейнер типа 40 DC по сравнению с маем, отметил он. По данным компании Shuttle Logistic, тариф на железнодорожную доставку за последний квартал вырос почти на 50%.

"Стоимость морского фрахта постоянно меняется, зафиксировать тариф на длительный срок невозможно, - рассказал "Известиям" руководитель отдела логистики организации Владимир Гамазков. - По сравнению с I кварталом 2024 года ставка выросла практически в два раза, а аренда контейнерного оборудования - минимум в 1,5 раза. Больше востребованы 40-футовые сухие контейнеры типа High Cube, далее идут 20-футовые типа DC".

Рост стоимости участники рынка связывают с дефицитом контейнеров, который возник из-за дисбаланса потока импортируемых и экспортируемых грузов между РФ и КНР, а также из-за непростой ситуации с судоходством в Красном море.

Как объяснили в пресс-службе ФАС России, ведомство не принимало решений о пересмотре тарифов на перевозки грузов в контейнерах. Служба на постоянной основе проводит мониторинг цен на перевозку всеми видами транспорта, и если будет зафиксирован рост, то проанализирует его причины и обоснованность, добавили в ФАС.